Suzuka 8h ohne die Stars der Superbike-WM 2024

Das spektakuläre Acht-Stunden-Rennen in Suzuka findet normalerweise während der Sommerpause der Superbike-WM statt. In diesem Jahr ist alles anders und die Top-Piloten der seriennahen Weltmeisterschaft werden fehlen.

Das Suzuka 8h ist eine einzigartige Veranstaltung. Wegen seiner Länge gilt es zwar als Langstreckenrennen und findet im Rahmen der Endurance-WM statt, tatsächlich gleicht es aber der Aneinanderreihung mehrerer Sprintrennen, denn die Piloten gehen von der ersten bis zur letzten Minute ans Limit. Deshalb zitieren die großen Hersteller gerne ihre Stars aus der Superbike-WM in ihre Werksteams. 2023 gewann Xavi Vierge für die Honda Racing Corporation.

Doch wegen der Terminkollision mit dem Superbike-Meeting in Most vom 19. bis 21. Juli wird der Spanier in diesem Jahr nicht in den Genuss einer Titelverteidigung kommen und auch kein anderer Stammfahrer wird das prestigeträchtige Rennen in Japan bestreiten können.

Hauptgrund hierfür dürfte der ungewöhnliche Kalender seriennahen Weltmeisterschaft in diesem Jahr sein. Denn die ersten fünf Meetings finden mit mehreren Wochen Abstand statt (bis zu sieben!); erst ab Donington Park folgen die Rennwochenenden in kurzer Abfolge. Es gibt in den Sommermonaten wenig Spielraum, um Terminkonflikte zu vermeiden.

Honda reagierte bereits und hat Johann Zarco vom MotoGP-Kundenteam LCR in den HRC-Werkskader aufgenommen.