Neue Honda-Schwinge: Entscheidung fällt in Misano

Nach dem Cremona-Test waren die Honda-Werkspiloten euphorisch. Beim Superbike-Test in Misano müssen Iker Lecuona und Xavier Vierge neben der neuen Schwinge aus der BSB auch einen neuen Auspuff ausprobieren.

In den vergangenen Monaten sah man Iker Lecuona und Xavier Vierge nur selten gut gelaunt – angesichts der Ergebnisse war das kein Wunder. Umso erstaunlicher, als die beiden Spanier nach dem Test in Cremona am 23./24. Mai von Fortschritten und ihrem bisher besten Test mit Honda sprachen. Unterstützt wurde das Superbike-Werksteam der Honda Racing Corporation in der vergangenen Woche von den BSB-Piloten Tommy Bridewell und Andrew Irwin, die auch die in der nationalen Meisterschaft eingesetzte Schwinge zur Verfügung stellten.

Für den Misano-Test setzte Teammanager Jose Escamez einen anderen Schwerpunkt und ließ Lecuona am Donnerstag zuerst einen neuen Auspuff ausprobieren. «Es handelt sich um einen neuen Auspuff, von dem wir erwarten, dass er uns bei der Leistungsentfaltung und der Gasannahme helfen kann», erklärte der Spanier. «Darauf fokussieren wir uns, denn wenn wir am Auspuff arbeiten, müssen wir natürlich auch die Kennfelder, die Elektronik und all diese Dinge anpassen.»

«Das Bike fühlt sich mit dem neuen Auspuff anders an», ergänzte Lecuona. «Man spürt etwas mehr hier und bekommt an anderer Stelle etwas weniger. Wir probieren halt aus, um das Bike zu verbessern. Aber wie gesagt gibt es Positives und Negatives, deshalb müssen wir uns die Daten genau anschauen.»

© GeeBee Images Andrea Locatelli © GeeBee Images Axel Bassani © GeeBee Images Remy Gardner © GeeBee Images Danilo Petrucci © GeeBee Images Michael van der Mark © GeeBee Images Philipp Öttl © GeeBee Images Jonathan Rea © GeeBee Images Nicolò Bulega © GeeBee Images Álvaro Bautista © GeeBee Images Toprak Razgatlioglu © GeeBee Images Tito Rabat © GeeBee Images Andrea Locatelli © GeeBee Images Dominique Aegerter © GeeBee Images Axel Bassani © GeeBee Images Sam Lowes © GeeBee Images Andrea Iannone © GeeBee Images Philipp Öttl © GeeBee Images Michael van der Mark © GeeBee Images Jonathan Rea © GeeBee Images Alex Lowes © GeeBee Images Dominique Aegerter Zurück Weiter

An der zweiten CBR1000RR-R von Vierge war die BSB-Schwinge montiert. «Um sicherzustellen, dass sie so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir wollten sie erneut ausprobieren, um sie zu bestätigen oder auszusortieren», sagte Escamez. «Es ist verwirrend. An manchen Stellen sieht es besser aus, an anderen wiederum nicht. Wir sind uns nicht zu 100 Prozent sicher, ob sie wirklich besser sein wird. In Cremona hatten wir zwar verschiedene Bedingungen, aber wir glauben, dass es hier der ultimative Test sein wird. Wir werden auch, wie immer, an der Elektronik arbeiten, denn das ist die Baustelle, mit der wir zu kämpfen haben.»