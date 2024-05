Danilo Petrucci (Ducati): «Fahre mit einem Arm!»

Danilo Petrucci fuhr am Nachmittag lediglich zehn Runden

Beim Superbike-Test in Misano gibt Danilo Petrucci sein Comeback auf der Barni-Ducati. Der beim Motocross im April gestürzte Italiener klagt über starke Schmerzen, wird die V4R aber auch am Freitag testen.

Am 11. April war Danilo Petrucci auf der Motocross-Piste in Cingoli schwer gestürzt und trug seinen rechten Arm seitdem in einer Schlinge – Schlüsselbein und Schulterblatt waren gebrochen. Erst vor einer Woche erhielt der tapfere Italiener von seinen Ärzten die Freigabe, mit dem Arm wieder ins Training einzusteigen.

Bei einer leichten Enduro-Ausfahrt stellte der Ducato-Pilot bereits fest, dass die Teilnahme am Misano-Test am Donnerstag und Freitag dieser Woche eine schmerzhafte Angelegenheit werden würde. Und so war es auch!

«Ein schöner Testtag, obwohl ich ziemliche Schmerzen habe», gab der 33-Jährige gegenüber SPEEDWEEK.com zu. «Die Schulter, genauer gesagt der rechte Arm, schmerzt heftig. Vor einer Woche sagten mir die Ärzte, dass das Schlüsselbein und das Schulterblatt verheilt sind, also konnte ich wieder loslegen. Aber ich kann den Arm erst seit einer Woche bewegen und habe keine Kraft.»

© GeeBee Images Andrea Locatelli © GeeBee Images Axel Bassani © GeeBee Images Remy Gardner © GeeBee Images Danilo Petrucci © GeeBee Images Michael van der Mark © GeeBee Images Philipp Öttl © GeeBee Images Jonathan Rea © GeeBee Images Nicolò Bulega © GeeBee Images Álvaro Bautista © GeeBee Images Toprak Razgatlioglu © GeeBee Images Tito Rabat © GeeBee Images Andrea Locatelli © GeeBee Images Dominique Aegerter © GeeBee Images Axel Bassani © GeeBee Images Sam Lowes © GeeBee Images Andrea Iannone © GeeBee Images Philipp Öttl © GeeBee Images Michael van der Mark © GeeBee Images Jonathan Rea © GeeBee Images Alex Lowes © GeeBee Images Dominique Aegerter Zurück Weiter

Erstaunlich: Petrucci kam sofort auf ansprechende Zeiten und beendete den ersten Testtag mit einer Rundenzeit von 1:34,508 min.

«Das hat mich überrascht, weil ich nämlich ordentlich leide und beim Bremsen große Probleme habe – und in Misano muss man häufig stark verzögern», staunte Petrucci selbst. «Am Nachmittag bin ich zehn Runden gefahren, musste dann wegen der Schmerzen aber aufhören. Ich kann den Arm kaum mehr heben und bin kraftlos. Das Problem ist, dass ich das Bike praktisch nur mit einem Arm fahre und mehrmals kurz davor war, zu stürzen – das war beängstigend. Bei schnellen Rundenzeiten ist das einerseits normal, andererseits ist es zu gefährlich.»

Trotz seiner Probleme möchte Petrucci auch am Freitag testen, dann wahrscheinlich aber nur am Vormittag.