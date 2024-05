Honda holte sich beim Cremona-Test Hilfe aus der BSB

Nicht nur das Honda-Werksteam sowie Petronas MIE nahmen am Cremona-Test teil, sondern auch das Team HRC aus der britischen Serie. Hintergrund sind ein geplanter Wildcard-Start und die Probleme in der Superbike-WM.

Zehn Teams der Superbike-WM 2024 haben den von Motocorsa Ducati organisierten Test auf dem Cremona Circuit genutzt, um die rennfreie Zeit bis Misano zu unterbrechen und ihren Piloten die Möglichkeit zu geben, die neue Piste im Kalender kennenzulernen. Honda – der Hersteller mit dem größten Nachholbedarf – schickte sein Werksteam mit Iker Lecuona und Xavier Vierge und auch Petronas MIE war mit Tarran Mackenzie und Adam Norrodin fleißig am Testen. Zwischen den zahlreichen Stammfahrern tummelten sich zudem die Honda-Asse Tommy Bridewell und Andrew Irwin aus der britischen Superbike-Serie.

Dazu muss man wissen: Wurde in der Weltmeisterschaft bisher kein einziges einstelliges Ergebnis erreicht, holte Bridewell in der umkämpften BSB aus acht Rennen vier Podestplätze und ist Gesamtvierter. Es ist also sinnvoll zu schauen, was das Team Honda Racing UK besser macht!

«Es war so abgesprochen, dass sie uns helfen. Zum einen planen sie in diesem Jahr einen Wildcard-Einsatz und zum anderen bringen sie uns weiter», sagte Xavier Vierge gegenüber WorldSBK. «Sie fahren dasselbe Motorrad, nur in einer anderen Spezifikation. Es war großartig, dass wir am selben Tag bei denselben Bedingungen getestet haben und die Daten der Motorräder miteinander vergleichen konnten. Das hilft uns und ich glaube sogar, sie bringen uns schon bald deutlich weiter.»

Man kann davon ausgehen, dass die Wildcard beim Heimrennen der BSB-Piloten in Donington Park (12. bis 14. Juli) beantragt wird. Zum anderen werden Bridewell und Irwin beim Cremona-Test, als Vorbereitung auf den Gaststart, mit der Superbike-Elektronik gefahren sein. Somit sind die Daten der Motorräder sehr wohl miteinander vergleichbar.