Misano-Test, Tag 1: Toprak & Bulega unter Pole-Rekord

Um 18 Uhr endete der erste Testtag der Superbike-WM auf dem Misano World Circuit. BMW-Star Toprak Razgatlioglu sorgte für die beste Zeit; schneller als der Pole-Rekord war auch Ducati-Pilot Nicolò Bulega.

Am Vormittag hatte Ducati-Ass Alvaro Bautista (Ducati) in 1:33,751 min die schnellste Zeit vorgelegt, nur 0,2 sec langsamer BMW-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu. Insgesamt spulten die Piloten viele Runden ab, weil am Nachmittag mit Regen gerechnet wurde. Obwohl es trocken blieb, war in der zweiten Session ab 14 Uhr zunächst wenig Betrieb auf dem Misano World Circuit. Dass die MV Agusta von Bahattin Sofuoglu Flüssigkeit verlor und das Training zu Beginn für einige Minuten unterbrochen werden musste, fiel da nicht sonderlich ins Gewicht.

Erst um 15:20 Uhr sorgte Nicolò Bulega (Ducati) in 1:33,925 min für eine ansprechende Rundenzeit, mit der sich der Superbike-Rookie auf Platz 2 hinter seinem Teamkollegen verbesserte.

Eine Stunde vor dem Ende wurde es voller auf der Strecke und die Piloten legten es offenbar auf schnelle Rundenzeiten an. Es war erneut Bulega, der in 1:33,513 min die Aufmerksamkeit auf sich zog. Schnell unterwegs auch das Yamaha-Duo Remy Gardner (3.) und Andrea Locatelli (4.), das sich auf die Positionen 3 und 4 verbesserte.

Dann ging es Schlag auf Schlag: Razgatlioglu setzte sich um 17:10 Uhr mit einer neuen Bestzeit in 1:33,334 an die Spitze, Bautista konterte wenig später mit einer 1:33,151 min. Der 39-Jährige war damit bereits schneller als die schnellste Rennrunde auf dem Misano World Circuit, die 2023 Razgatlioglu mit Yamaha in 1:33,174 min aufstellte.

Doch der BMW-Pilot ließ nicht locker und quetschte eine unglaubliche Rundenzeit von 1:32,633 mit aus der M1000RR heraus, die sogar schneller als der Pole-Rekord des Spaniers aus dem vergangenen Jahr war (1:33,017 min). Kurz vor Ende des Testtages unternahm Bulega noch einen schnellen Versuch, scheiterte aber um 0,068 sec denkbar knapp an der Razgatlioglu-Zeit.

Erfreulich: Hinter Razgatlioglu, Bulega Bautista und Sam Lowes (Marc VDS Ducati) reihte sich Jonathan Rea als bester Yamaha-Pilot auf Platz 5 ein. Offensichtlich ist dem sechsfachen Weltmeister ein weiterer Fortschritt bei der Gewöhnung an die R1 gelungen.

Man kann davon ausgehen, dass die Rundenzeiten der Top-5 mit einem Qualifyer-Reifen gefahren wurden.

Das Kawasaki-Werksteam ist in Misano erstmals seit 21. April in Assen auf der Rennstrecke. Etwas überraschend fuhr Neuzugang Axel Bassani auf der zehnten Position die beste Rundenzeit mit der ZX-10RR. Alex Lowes reihte sich als Zwölfter ein.

Wie erwartet verließen Danilo Petrucci bei seinem Comeback auf das Superbike früh die Kräfte. Der Italiener spulte am Nachmittag nur zehn Runden ab, glänzte auf Position 13 jedoch mit einer 1:34,508 min auf Rennreifen.

Dominique Aegerter und Philipp Öttl (beide Yamaha) beendeten den ersten Testtag hintereinander auf den Plätzen 15 und 16, wobei der am Vormittag gestürzte Bayer auf die zweite Session verzichten musste.

Von den anwesenden Supersport-Piloten sorgte Yari Montella (Ducati) in 1:37,222 min für die beste Rundenzeit.

Wie immer bei Testfahrten gilt: Die Zeiten haben kaum Aussagekraft, weil die Teams sehr unterschiedliche Programme verfolgen.