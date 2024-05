Misano-Test, 13 Uhr: Bautista knapp vor Razgatlioglu 30.05.2024 - 13:07 Von Ivo Schützbach

© GeeBee Images Alvaro Bautista war am Donnerstagvormittag der Schnellste

Jeweils von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr testen zahlreiche SBK-Teams am Donnerstag und Freitag in Misano. Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista aus dem Ducati-Werksteam gab in der ersten Session den Ton an.