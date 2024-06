Womit sich Ducati beim Misano-Test beschäftigt hat

Der Test auf dem Misano World Circuit bot Ducati Gelegenheit, sich auf das Heimrennen vom 14. bis 16. Juni vorzubereiten. Die Aruba.it-Werkspiloten Álvaro Bautista und Nicolò Bulega haben aber weit mehr erledigt.

Nach drei Meetings der Superbike-WM 2024 ist auch Ducati bewusst geworden, dass man mit Toprak Razgatlioglu und der BMW M1000RR einen Gegner auf Augenhöhe hat. Der 27-Jährige hat bereits drei Rennen gewonnen und liegt in der Gesamtwertung nur sechs Punkte hinter WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati). Und mit seiner überragenden Rundenzeit beim Misano-Test hat Razgatlioglu deutlich gemacht, dass er Ducati beim bevorstehenden Heimrennen (15./16. Juni) die Party vermiesen möchte – und auch könnte!

Beim zweitägigen Test auf dem Misano World Circuit beschäftigte sich Ducati mit vielen Details der Panigale V4R.



«Es ist klar, dass unser Motorrad grundsätzlich in allen Bereichen auf einem ausgezeichneten Niveau und gut ausbalanciert ist. Dennoch haben wir uns beim Misano-Test alles noch einmal angeschaut, ob wir Verbesserungen erreichen können», erzählte der technische Direktor, Marco Zambenedetti, SPEEDWEEK.com. «Álvaro hat unter anderem ein Chassis mit einer geänderten Steifigkeit ausprobiert. Wir haben auch etwas Neues bei der Aerodynamik getestet. Bei Álvaro, um die Auswirkungen des Ballast zu kompensieren. Bei Nicolò haben wir lediglich versucht, es für ihn passender zu machen.»

Der ebenfalls anwesende Testfahrer Michele Pirro hatte ein ergänzendes Arbeitsprogramm.



«Außerdem haben wir an der Elektronik und am Motor gearbeitet. Am Motorrad von Michele Pirro haben wir uns bereits mit der Reduzierung des Benzindurchflusses und der geringeren Benzinmenge im kommenden Jahr beschäftigt», verriet Zambenedetti. «Seine Erfahrung aus der MotoGP ist da sehr hilfreich. Von der FIM gibt es zwar noch keine konkreten Vorgaben, wir gehen aber davon aus, dass die Effizienz des Motors der wichtigste Bereich für 2025 sein wird.»