Nur Nicolò Bulega (Ducati) auf Augenhöhe mit Toprak

Neben BMW-Star Toprak Razgatlioglu konnte nur Ducati-Werkspilot Nicolò Bulega beim Superbike-Test in Misano eine Rundenzeit unter 1:33 min erreichen. Der Italiener ist für sein Heimrennen in zwei Wochen zuversichtlich.

Der Test in Misano 30./31. Mai war für die Piloten der Superbike-WM 2024 eine willkommene Unterbrechung der fast zweimonatigen Pause seit dem Meeting in Assen und eine gute Gelegenheit, sich auf das Rennwochenende auf der italienischen Piste vom 14. bis 16. Juni vorzubereiten.

Herausragender Fahrer war Toprak Razgatlioglu, der mit seiner M1000RR an beiden Tagen Bestzeit fuhr. Einzig Ducati-Pilot Nicolò Bulega konnte mit dem Türken mithalten, zumindest am ersten Tag. In 1:32,731 min war der Superbike-Rookie nur 0,1 sec langsamer als der BMW-Pilot, am Freitag fuhr er in 1:33,133 min die drittbeste Zeit. Kein anderer Pilot gelang auf dem Misano World Circuit eine Rundenzeit unter 1:33 min.

Eine Woche zuvor in Cremona hatte Bulega unerwartete Schwierigkeiten, die Probleme begleiteten den Supersport-Weltmeister auch noch in Misano.

«Im Vergleich zum Test in Cremona konnten wir auf Anhieb ein gutes Gefühl finden. Das war positiv. Allerdings fühle ich mich immer noch nicht hundertprozentig gut», erklärte Bulega nach den zwei Testtagen. «Das bedeutet, dass wir noch arbeiten müssen. Leider waren wir am zweiten Tag nicht in der Lage, unsere gute Arbeit fortzusetzen. Dennoch bleibt eine große Zuversicht vor meinem Heimrennen.»

Nach einem sonnigen Donnerstag war der Freitag von kleineren und größeren Regenschauern beeinflusst.