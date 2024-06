Misano, FP3: Zwei Werks-Ducati vorne – Aegerter 6.

Den beiden Aruba-Ducati-Werksfahrern Nicolo Bulega und Alvaro Bautista gelangen im FP3 der Superbike-WM am Samstagmorgen die schnellsten Runden. Domi Aegerter erfreut uns mit Platz 6.

Im ersten freien Training am Freitagvormittag sorgte BMW-Star Toprak Razgatlioglu mit 1:33,448 min für die deutliche Bestzeit und blieb 0,560 sec vor dem Zweiten Alex Lowes (Kawasaki).

Das zweite 45-minütige freie Training am Freitagnachmittag war für Toprak bereits nach der Hälfte beendet, als er in Kurve 16 einen seiner sehr seltenen Ausrutscher hatte. In der kombinierten Zeitenliste blieb der Türke dennoch vorne – wenn auch nur um 0,063 sec gegenüber Rookie Nicolo Bulega aus dem Ducati-Werksteam.

Die Zeiten sind bereits auf einem sehr hohen Niveau. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde auf dem Misano World Circuit drehte Razgatlioglu (Yamaha) 2023 in 1:33,174 min. Der Pole-Rekord 1:33,017 min stammt aus dem gleichen Jahr, aufgestellt von Alvaro Bautista (Ducati).

Beim Misano-Test Ende Mai fuhr Toprak mit einem Qualifyer 1:32,535 min und die damit (inoffiziell) schnellste Superbike-Runde auf der Rennstrecke an der Adria.

Im 20-minütigen FP3 am Samstagmorgen dauerte es lediglich sieben Minuten, dann fuhr Bulega 1:33,114 min und blieb damit bereits unter der Zeit der schnellsten Rennrunde.

In den letzten zwei Minuten konnten sich zahlreiche Fahrer verbessern, an die Bestzeit von Bulega kam aber keiner heran. Aruba-Teamkollege Bautista verliert lediglich 0,011 sec, Remy Gardner (GRT Yamaha) präsentierte sich als Dritter wie bereits am Freitag stark.

Es folgen Andrea Iannone (Go Eleven Ducati), Razgatlioglu und der erfreulich verbesserte Schweizer Domi Aegerter (GRT Yamaha).

Rekordweltmeister Jonathan Rea strandete auf Platz 17, der einzige Deutsche im Feld, Philipp Öttl, wurde 20.

Razgatlioglu erwartet im Qualifying ab 11 Uhr, dass der Pole-Rekord auf «eine niedrige 1:32er-Zeit» verbessert wird.