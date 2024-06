Ducati-Heimspiel: Nicolo Bulega leugnet jeden Druck 14.06.2024 - 18:19 Von Toni Schmidt

© Gold & Goose Nicolo Bulega in Misano

Superbike-Rookie Nicolo Bulega zeigte sich am Freitag in Misano in Bestform. Er schloss die Trainings als Zweiter knapp hinter Toprak Razgatlioglu (BMW) ab und schwärmte von der Standard-Version der Ducati Panigale V4R.