Das schmerzt: Álvaro Bautista nur noch WM-Dritter

Das Superbike-Meeting auf dem Misano World Circuit sollte eine große Ducati-Party werden, aber kein Rennen wurde von einem Ducati-Piloten gewonnen. Aushängeschild Alvaro Bautista verlor die WM-Führung und ist WM-Dritter.

Zwei dritte Plätze in den Hauptrennen und ein Sturz im Superpole-Race reichten Álvaro Bautista nicht, um beim Ducati-Heimrennen in Misano die WM-Führung zu behaupten. Dreifach-Sieger Toprak Razgatlioglu führte mit seiner BMW M1000RR den zweifachen Weltmeister regelrecht vor und ist neuer Leader der Superbike-WM 2024 – und das mit 21 Punkten Vorsprung auf Rookie Nicolò Bulega, der seinen spanischen Aruba.it-Teamkollegen in der Gesamtwertung auf Platz verdrängte. Bautista hat nach dem vierten Saisonmeeting sogar 24 Punkte Rückstand.



«Es war wie am Samstag. Das Gefühl mit dem Bike war nicht, wie ich es mir wünsche, und mir fehlte es an Vertrauen», erklärte der 39-Jährige in kleiner Journalistenrunde. «Für unsere Verhältnisse haben wir sehr viel am Motorrad geändert, sicher mehr als im vergangenen Jahr in der gesamten Saison. Es ist schwierig, dasselbe Gefühl zu finden, und der Crash im Sprintrennen war dabei nicht hilfreich. Ich verlor die Front und konnte den Sturz nicht mehr verhindern.»

Weil Bautista im Superpole-Race nur als 17. die Ziellinie überquerte, fiel er in der Startaufstellung von Platz 5 auf die elfte Position zurück. Geändert hat das für den Ducati-Piloten nichts.



«Selbst wenn ich weiter vorn gestartet wäre, wäre Platz 3 das Maximum gewesen», beteuerte der Spanier. «Einerseits bin ich momentan nicht zufrieden, weil wir uns derzeit nicht in der besten Form befinden. Andererseits habe ich heute das bestmögliche Ergebnis eingefahren.»

Laut Bautista haben die verschiedenen Regeländerungen Ducati mehr geschadet als die Konkurrenz. Als einziger Pilot muss der 61-fache Rennsieger zum Beispiel Ballast zuladen.



«Wir müssen etwas finden, was uns eine bessere Performance ermöglicht. Im Vergleich zu 2023 sind wir schwächer, unsere Gegner sind dagegen stärker geworden», betonte Bautista. «Ich habe in vielen Bereichen Schwierigkeiten und wir müssen erst das in den Griff bekommen, bevor wir uns Gedanken über unsere Gegner machen können. Es ist sinnlos, darüber nachzudenken, in welchen Bereichen BMW und Toprak stärker sind.»