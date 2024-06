Dominique Aegerter: Yamaha-Motor ging in Rauch auf

Am Streckenrand von Misano stand im ersten Superbike-Rennen eine rauchende Yamaha, welche Dominique Aegerter gehörte. Der GRT-Pilot musste sein Rennen aufgrund eines Motorschadens beenden.

Während Domi Aegerter in der Superpole auf Kurs war, lief es im Rennen nicht zufriedenstellend: Es endete in der elften Runde mit einem Motorschaden an seiner Yamaha, welche er rauchend an der Streckenbegrenzung abstellen musste. Die letzten Runden war er nur noch Zuschauer der erneuten Toprak-BMW-Show.

Der Samstag fing vielversprechend an, mit dem neunten Startplatz schuf Domi die Ausgangslage für ein Top-10-Ergebnis: «Meine Rundenzeit war schneller als im letzten Jahr. Damit bin ich zufrieden, auch wenn die Jungs an der Spitze sehr hart gepusht haben und den Rundenrekord unterboten.»

Das Rennen verlief für «DomiFighter» weniger erfreulich. Aus der dritten Reihe kam er nicht gut weg und verlor weitere Kämpfe in den ersten Kurven. Auf Position 15 kam er aus der ersten Runde zurück und musste eine Aufholjagd starten. «Der Start war nicht gut und ich fand mich im Mittelfeld wieder. Ich habe alles versucht, um Boden gutzumachen, aber es fehlte uns die Performance, die wir am Freitag mit den gleichen Reifen und unter gleichen Bedingungen hatten.»

In der elften Runde fuhr er auf Position 14, beendete den Umlauf allerdings nicht. «Es gab ein technisches Problem mit dem Motorrad», so der WM-Zehnte, welcher seine rauchende Yamaha R1 den Streckenposten zwischen Kurve 15 und 16 übergeben musste. Für den japanischen Hersteller war es bereits der zweite Zwischenfall dieser Art, nachdem bereits Philipp Öttls Bike am Freitag einen Motorschaden erlitten hat.

«Wir suchen nach der Ursache und versuchen, das Motorrad weiter zu verbessern, damit wir im Superpole-Rennen eine gute Leistung abliefern und auch das zweite Rennen von einem Startplatz unter den Top-9 in Angriff nehmen können», gab sich Aegerter kampfeslustig.

Während Teamkollege Remy Gardner Sechster wurde, muss Aegerter mit Blick auf die Gesamtwertung nachlegen, um den Anschluss an die Top-5 nicht zu verlieren. Mit 46 Punkten belegt er derzeit auf WM-Rang 10 und ist in der Yamaha-Rangliste Dritter.