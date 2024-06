Nicolò Bulega: Beste Ducati, erster Toprak-Verfolger

Dreimal Zweiter, dreimal bester Ducati-Pilot. Das Meeting in Misano war für Ducati-Werkspilot Nicolò Bulega ein Erfolg. Der Superbike-Rookie musste sich nur dem überragenden Toprak Razgatlioglu (BMW) geschlagen geben.

Auf Ducati-Werksfahrer Nicolò Bulega ruhten sämtliche Hoffnungen eines italienischen Heimsieges auf dem italienischen Motorrad. Erfüllen konnte der 24-Jährige den Wunsch der Fans nicht, denn in jedem Rennen gab es einen Fahrer, der die geforderte Rundenzahl schneller abspulte: BMW-Star Toprak Razgatlioglu. Trotzdem ist der Italiener mit seiner Leistung zufrieden.

Im Superpole-Race am Sonntag holte er sich früh die Führung, hörte aber von Beginn an die M1000RR von Razgatlioglu. Bulega verlor die Führung in der vierten Runde, war jedoch der einzige Pilot, der Toprak ernsthaft fordern konnte.

Drei Stunden später im zweiten Hauptrennen ein ähnliches Bild. Dieses Mal profitierte er davon, dass Toprak eine schwache Startphase hatte und mit 1,3 sec Rückstand aus der ersten Runde kam. Diesen Vorsprung konnte Bulega einige Runden halten, ehe der Türke langsam näher kam und in der achten Runde die Führung von Bulega übernahm. Zwar versuchte der Italiener, ihm zu folgen, doch er fand in Razgatlioglu seinen Meister. Mit drei Sekunden Rückstand brauste er im zweiten Rennen ins Ziel, wobei der Rückstand aufgrund eines Stoppies von Toprak über die Linie reell fünf Sekunden betrug.

Dreimal Zweiter – oder: Dreimal bester Ducati-Pilot.

«Toprak war heute insgesamt schneller», so Superbike-Rookie Bulega, der bisher als einziger Pilot des gesamten Feldes in jedem Rennen punkten konnte. «Die ersten Runden gehörten mir. Ich versuchte, einen Vorsprung zu den Drittplatzierten herauszufahren. Sobald Toprak mich überholt hatte, wusste ich, dass ein zweiter Platz mein Maximum ist.»

Vor allem mit der Leistung am Anfang der Rennen zeigte er sich zufrieden. «Mit neuen Reifen konnte ich den Speed von Toprak mitgehen. Mir fehlt aber die Erfahrung, wann die Reifen nachlassen, um meinen Fahrstil daraufhin anzupassen», gab der aktuelle Supersport-Weltmeister zu. «Ich begann, Probleme an der Front zu spüren, als ich versuchte, ihm zu folgen. Toprak hat mehr Erfahrung. Er hat ein starkes Bike und war bereits Weltmeister.»

Bulega ist sich bewusst, dass er immer noch in einer Lernphase ist, merkt allerdings an, den zweiten Platz nicht vollständig genießen zu können. «Ich habe den Fehler gemacht, mein erstes Rookie-Rennen auf Phillip Island zu gewinnen. Wir sind nicht vollständig glücklich. Wenn wir es objektiv betrachten, müssen wir es aber sein. Ich war an diesem Wochenende die beste Ducati. Mehr ging nicht.»

Mit 49 WM-Punkten holte Bulega auf dem Misano World Circuit zudem das bisher beste persönliche Gesamtergebnis seiner jungen Superbike-Karriere!

Nicht nur auf das vierte Saisonmeeting bezogen war Bulega bester Ducati-Pilot. Auch in der Gesamtwertung liegt er mit 158 WM-Punkten an zweiter Stelle. Da sein Teamkollege Alvaro Bautista (155 Punkte) im Superpole-Race stürzte und in den Hauptrennen jeweils Dritter war, ist Bulega nun der erste Verfolger von BMW-Star Toprak Razgatlioglu (179 Punkte).