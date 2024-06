Erstes BMW-Triple in Superbike-WM: Sprachlos, genial

Nach dem Triple beim Superbike-Meeting in Misano durch Toprak Razgatlioglu befindet sich BMW in euphorischer Ekstase. Wie bedeutsam der Triumph beim Ducati-Heimspiel war, wird man wohl erst mit der Zeit realisieren.

Was für ein Wochenende für BMW! Ein überragender Toprak Razgatlioglu bescherte dem bayerischen Hersteller am Samstag zuerst die Pole-Position und den Sieg im ersten Lauf, entriss mit dem Sieg im Superpole-Race Ducati-Pilot Alvaro Bautista die WM-Führung und ließ im zweiten Hauptrennen den dritten Sieg folgen – es ist das erste Triple von BMW in der Superbike-Weltmeisterschaft! Mehr geht an einem Wochenende nicht.

«Ich bin sprachlos. Es war ein absolut geniales Wochenende», stammelte Motorsport-Direktor Marc Bongers. «Wir kamen schon mit ein bisschen Hoffnung hierher, aber beim Heimrennen von Ducati so abzuräumen, war unglaublich. Wir wussten nach dem Test, dass wir gut dabei sind. Aber wir haben jetzt alle Rekorde gebrochen: Rundenrekord, schnellste Rennrunde, Pole-Position, drei Rennsiege und wir führen die Weltmeisterschaft mit Toprak an. Ich muss das erst einmal sacken lassen.»

Man kann sich ausmalen: Gemeinsam mit dem britischen ROKiT-Team wird am heutigen Abend gefeiert. «Ich werde wahrscheinlich eine Pizza mit einem Glas Wein genießen, und vielleicht wird mir dann morgen bewusst, was an diesem Wochenende passiert ist», schmunzelte der Niederländer. «Es ist genial für das Team, genial für die Marke. Danke an alle, die zu diesem Riesenerfolg beigetragen haben.»

Auf der anderen Seite der Garage lief es bei Michel van der Mark dagegen weniger gut. Der zuletzt aufstrebende 31-Jährige kam in der Superpole nur auf Position 16 und in den Rennen auf die Plätze 8 und 12 – im zweiten Lauf musste er mit technischen Problemen aufgeben.

«Es lief sehr unglücklich», bedauerte der Supersport-Weltmeister von 2014. «Leider hatte ich im Sprintrennen in der ersten Runde einen Kontakt mit einem anderen Fahrer, sodass ich als Letzter wieder auf die Strecke kam. Ich habe so hart wie möglich gepusht, um leider nur auf Platz 12 zu landen. Also musste ich im zweiten Rennen wieder von Platz 16 starten. Aber gleich nach dem Start hatte ich Probleme mit dem Bike, und sie wurden immer schlimmer. Es ist schade, weil ich denke, dass unsere Ergebnisse über das ganze Wochenende hinweg nicht die Pace widergespiegelt haben, die ich hatte.»