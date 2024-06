Offiziell: Bonovo BMW zieht sich aus SBK-WM zurück

Am Sonntagabend berichtete SPEEDWEEK.com exklusiv vom bevorstehenden Rückzug von Bonovo action aus der Superbike-WM und damit von der Trennung von BMW. Nun ist es offiziell.

Der Rückzug von Bonovo action aus der Weltmeisterschaft deutete sich bereits seit einigen Monaten an. Dass das Meeting in Misano am vergangenen Wochenende ein weiterer sportlicher Reinfall war, hat mit dieser Entscheidung nicht unmittelbar etwas zu tun. Teameigentümer Jürgen Röder hatte über die Jahre einen zweistelligen Millionenbetrag investiert und war schon länger mit der Situation unzufrieden.

«Ich werde ab 2025 aus persönlichen Gründen ausscheiden und Bonovo action zieht sich demnach als Werksteam bei BMW zurück», bestätigte der Hesse in einer Stellungnahme. «Ich möchte mich persönlich bei allen Fans bedanken, die uns so treu die Stange gehalten haben, die sich mit uns gefreut, aber auch mit uns gelitten haben. Vielen lieben Dank, denn ohne die Begeisterung der Zuschauer und Fans ist ein solches Engagement gar nicht machbar. Man wird von der Euphorie und der Begeisterung getragen und das habe ich in den letzten Jahren genossen, ob in der IDM oder in der Weltmeisterschaft. Es war ein schönes Gefühl andere Menschen mit unseren Fahrern zu erfreuen und für Zeitvertreib und glückliche Stunden zu sorgen.»

Der Schritt fiel Röder nicht leicht, verbindet ihn doch mit Teammanager Michael Galinski und allen Mitarbeitern eine mittlerweile mehrjährige Freundschaft.

«Ich möchte mich bei unserem kompletten Team unter unserem Teammanager Michael Galinski bedanken, das immer hervorragende Arbeit geleistet hat. Wir hoffen, dass wir auch in diesem Jahr noch einige Akzente setzen können. Wir tun alles, unser Bestes, um nach vorne zu gehen und wir hoffen, dass wir auch dieses Jahr noch für einige Lebenszeichen von unserer Seite sorgen können», appellierte Röder. «Mein Dank gilt auch BMW. BMW war immer ein fairer und sehr zuverlässiger Partner, der uns mit allem unterstützt hat, auch in diesem Jahr, in dem wir das gleiche Material bekommen wie unsere Kollegen bei SMR, sodass wir eigentlich entsprechend ausgestattet sind. Da gebührt BMW und besonders Marc Bongers mein allerherzlichster Dank für die Unterstützung in diesen Jahren. Er hat uns in Höhen und Tiefen begleitet und uns bei den Tiefen motiviert und mit nach vorne geblickt. Ich denke, das kann man nicht hoch genug bewerten. Gleichzeitig möchte ich mich bei unseren Sponsoren für die Treue und starke Unterstützung in den letzten Jahren bedanken.»

Für BMW wiegt der Verlust des zweiten Teams schwer. «Wir bedauern Jürgen Röders Entscheidung, das Engagement in der Superbike-WM nicht fortzuführen, haben aber gleichzeitig Verständnis dafür», kommentierte Motorsport-Direktor Marc Bongers den Rückzug. «Wir danken dem gesamten Bonovo action BMW Racing Team, Jürgen Röder und Teammanager Michael Galinski, die das Team mit viel Herzblut und Leidenschaft geführt haben, den Fahrern, den Technikern und Mechanikern sowie allen weiteren Beteiligten für die großartige und professionelle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Nun werden wir zusammen weiterhin Vollgas geben, um in den verbleibenden Rennen dieser Saison gemeinsam erfolgreich zu sein und starke Ergebnisse einzufahren.»