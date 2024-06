BMW: 2025 nur ein Werksteam – mit Toprak und vd Mark

In der SBK-WM 2025 geht es mit Toprak Razgatlioglu und Michael van der Mark weiter

Bei BMW stehen die Zeichen auf Umbruch. Nach dem Rückzug von Bonovo action wurde der Vertrag mit dem von Shaun Muir Racing organisierten ROKiT-Team verlängert und auch mit Michael van der Mark geht es weiter.

Mit der Verpflichtung von Toprak Razgatlioglu hat BMW in der Superbike-WM 2024 den Durchbruch geschafft. Nach dem vierten Saisonmeeting führt der ROKiT-Pilot die Gesamtwertung mit 21 Punkten Vorsprung an. Die Art und Weise, wie der Türke das Triple in Misano erreicht hat, gibt dem bayerischen Hersteller viel Hoffnung auf den ersten WM-Titel.

Hinter ROKiT BMW steht das britische Team von Shaun Muir, der einen Vertrag bis Saisonende 2024 hatte. Es gab für BMW keinen besseren Zeitpunkt, die Vertragsverlängerung bekanntzugeben als nach dem überragenden Wochenende in Italien. In dem Zuge wurde auch die erwartete Vertragsverlängerung mit Michael van der Mark kommuniziert.

«Wir freuen uns sehr, mit Toprak Razgatlioglu und Michael van der Mark weiterhin zwei absolute Spitzenfahrer für unser Werksteam in der Superbike-Weltmeisterschaft 2025 zu haben», erklärte Marc Bongers, Sportdirektor BMW Motorrad Motorsport. «Beide haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie zu den Besten gehören und werden auch in der nächsten Saison ein schlagkräftiges Fahrerduo auf unserer BMW M1000RR bilden.»

«Ich fühle mich geehrt, mit BMW weiterarbeiten zu können. Ich freue mich sehr, dass sie gerade nach den beiden schwierigen Jahren weiterhin das Vertrauen in mich haben», sagte der 31-jährige Niederländer. «Ich bin sehr glücklich damit, wie das Team arbeitet, wie die M1000RR funktioniert und wie wir sie weiter verbessern. Es ist fantastisch, bleiben zu können. Das gibt mir auch viel Selbstvertrauen für den Rest der Saison.»

Getrübt wird der Augenblick der Feierlaune vom Rückzug des deutschen BMW-Teams Bonovo action nach Saisonende, der ebenfalls am Montagvormittag offiziell wurde. Schon jetzt steht fest: Im kommenden Jahr wird es nur ein offizielles Superbike-Team geben. Sollte ein zweites Team gefunden werden, wird dies als Satellitenmannschaft auftreten.