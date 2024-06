Neuer Deal für Misano – SBK-WM bis 2029 an der Adria

Am ereignisreichen Superbike-Wochenende in Misano war es nur eine Randnotiz, aber eine mit weitreichender Wirkung. Die Rennstrecke an der Adria bleibt fünf weitere Jahre im Kalender der seriennahen Weltmeisterschaft.

Seit 1991 gastiert die Superbike-WM mit wenigen Unterbrechungen in Misano. Nur 1992 sowie während der Coronapandemie im Jahr 2020 fand wegen behördlicher Auflagen kein Meeting statt. So kommt Misano auf 31 Events der seriennahen Weltmeisterschaft und spielt damit in einer Liga mit Assen und Phillip Island.

Die 1972 erbaute Rennstrecke liegt nur wenige Kilometer vom Badeort Rimini entfernt, die vier Motorradhersteller Bimota (Rimini), Ducati (Bologna), Aprilia (Noale) und MV Agusta (Varese) sind maximal 400 km entfernt. In der Region schlägt das motorsportliche Herz Italiens.

Das Meeting an der Adria erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. 75.688 Besucher kamen am vergangenen Wochenende, um den ersten Dreifach-Sieg von BMW durch Toprak Razgatlioglu mitzuerleben – Ducati triumphierte lediglich mit Adrian Huertas in der Supersport-Kategorie.

Die Einnahmen im Tourismus sind beträchtlich. Für die Dorna als Promoter der seriennahen Weltmeisterschaft und auch für Misano als Veranstalter war es daher eine einfache Entscheidung, den nach der diesjährigen Veranstaltung auslaufenden Vertrag zu verlängern. Fünf weitere Jahre, also bis einschließlich 2029, wird die Superbike-WM in Misano bleiben.

«Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Beziehung mit dem Misano World Circuit fortzusetzen. Die Emilia-Romagna-Round ist ein Eckpfeiler-Event für die WorldSBK, bekannt für ihre leidenschaftlichen Fans und hervorragende Organisation», lobte Superbike-Direktor Gregorio Lavilla. «Die Verlängerung bis 2029 spiegelt unser Engagement wider, Weltklasse-Rennen an diesen historischen Austragungsort zu bringen. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre voller spannender Rennen und unvergesslicher Momente.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Misano © Gold & Goose Toprak Razgarliotlu © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu und Alex Lowes © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Lecuona und Gardner © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Toprak Razgarliotlu © Gold & Goose Álvaro Bautista und Alex Lowes © Gold & Goose Sam Lowes und Andrea Iannone © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Andrea Locatelli und Andrea Iannone © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Axel Bassani und Danilo Petrucci © Gold & Goose Toprak Razgarliotlu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Toprak Razgarliotlu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Toprak Razgarliotlu Zurück Weiter

«Großveranstaltungen wie die Superbike-WM schüren das Interesse am Motorsport und treiben gleichzeitig die Entwicklung einer langen und gegliederten Lieferkette voran», verwies Andrea Albani, Geschäftsführer von Misano World Circuit, auf die wirtschaftliche Bedeutung. «Die Möglichkeiten, sich zu vervielfachen, sind also: Handelstermine, Herstellertests und die Erweiterung des Geschäftsnetzwerks auf dem MWC Square sind positive und konkrete Auswirkungen, bis hin zur Organisation von ITS Maker zur Ausbildung von Fachkräften, die für Unternehmen von Nutzen sind. Die Verlängerung bis 2029 schafft Vertrauen und damit Optimismus bei den Unternehmern in unserem Bereich.»