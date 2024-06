Frustriert: Garrett Gerloff (BMW) fehlen die Worte

Fehlende Ergebnisse und dann noch der Rückzug von Bonovo action aus der Superbike-WM – für BMW-Pilot Garrett Gerloff gab es vom Superbike-Meeting in Misano wahrlich nichts Erfreuliches zu berichten.

Aus Sicht von BMW hatte das Superbike-Meeting in Misano zweigeteilt. Einerseits sorgte ROKiT-Pilot Toprak Razgatlioglu für das bisher beste Wochenende des bayerischen Herstellers, andererseits lief bei Bonovo action nicht viel zusammen. Als Hiobsbotschaft gab das deutsche Team am Montag zudem den Rückzug aus der Weltmeisterschaft zum Saisonende bekannt.

In doppelter Weise ist Garrett Gerloff betroffen. Sportlich sprang beim vierten Saisonmeeting nur im ersten Lauf eine Platzierung in den Punkten heraus, und beruflich steht der US-Amerikaner vor einer ungewissen Zukunft – anders als bei Teamkollege Scott Redding endet der BMW-Vertrag mit dem 28-Jährigen nach Saisonende.

Umso wichtiger wären gute Ergebnisse, wie sie der Texaner in der zweiten Saisonhälfte 2023 regelmäßig ablieferte. Davon ist Gerloff aber weit entfernt. Nach Platz 13 in der Superpole und Platz 12 im ersten Lauf stürzte er in beiden Sonntagsrennen. Im zweiten Lauf kreuzte Gerloff mit 45 sec als 18. zumindest die Ziellinie.

«Wir liegen nur ein bisschen zurück und versuchen immer noch, genau das zu finden, was ich brauche, um die Schritte zu machen, die uns im Moment fehlen», stöhnte der BMW-Pilot. «In der Superpole fühlte ich mich ziemlich gut, aber alle sind einfach so dicht beieinander. Ich glaube, ich war nur zwei Zehntelsekunden von den Top 10 entfernt, im Grunde in Reichweite. Im ersten Rennen hatte ich einen guten Start, aber im Moment habe ich einfach Probleme, richtig schnell zu sein. Wir müssen definitiv etwas finden. Es ärgert mich einfach, dass ich am Sonntag zweimal am Boden war.»

Gerloff ergänzte: «So wollte ich das Wochenende nicht beenden und es war nicht das Wochenende, das ich haben wollte. Ich habe mein Bestes gegeben und mein Team und ich habe mit dem Motorrad große Fortschritte gemacht. Mir fehlen ein bisschen die Worte über dieses Wochenende in Misano. Also werde ich versuchen, mich zu konzentrieren und mich jetzt einfach auf Donington zu freuen, eine Strecke, die ich sehr mag.»