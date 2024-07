Donington, FP1: Toprak und BMW in einer eigenen Welt

Toprak Razgatlioglu ließ das erste Training der Superbike-WM 2024 in Donington Park langsam angehen, am Ende dominierte der BMW-Pilot aber mit großem Vorsprung auf Danilo Petrucci (Ducati) und Garrett Gerloff (BMW).

Vier Wochen nach Misano geht die Superbike-WM 2024 in Donington Park weiter. So unterschiedlich die Pisten, so anders das Wetter: Statt Sonnenschein wie in Italien dominierten dunkle Wolken und in der Nacht hatte es geregnet. Zu Beginn des ersten Trainings waren noch einige feuchte Stellen auf der Strecke, doch die Sonne ließ sich sporadisch blicken und trocknete den Asphalt zusehends ab.

Die Rundenzeiten waren von Beginn an auf einem ordentlichen Niveau. Nach sieben Minuten fuhr Alex Lowes (Kawasaki) in 1:27,586 min nur 1,6 sec langsamer als der Rundenrekord von Álvaro Bautista (Ducati) in 1:25,896 min aus dem vergangenen Jahr.

Erst nach zehn Minuten setzte sich Toprak Razgatlioglu (BMW) auf seine M1000RR, während Jonathan Rea (Yamaha) und Danilo Petrucci (Ducati) als einzige Piloten weiter abwarteten. Auf seiner zweiten fliegenden Runde setzte sich der BMW-Pilot an die Spitze und ließ anschließend eine 1:26,726 min folgen. Damit führte Razgatlioglu um fast 0,9 sec von Alex Lowes, Scott Redding (BMW) und Bautista.

Nach 20 von 45 Minuten hatte Rea nur eine Besichtigungsrunde gefahren – sein Heimrennen beginnt für den Rekordweltmeister offenbar wieder mit Problemen.

Nur fünf Piloten waren auf der Strecke, als Razgatlioglu noch einmal 0,2 sec schneller wurde. Dominique Aegerter (7./Yamaha) büßte 1,4 sec auf den Türken ein, bei Markenkollegen Philipp Öttl (19.) waren es 2,7 sec.

Bei noch 17 Minuten ließ sich Rea die erste Rundenzeit notieren und reihte sich zunächst auf Platz 15 ein. Seinen ersten Run beendete der Nordire in 1:27,847 min als Zehnter.

Den Schlusspunkt setzte erwartungsgemäß der WM-Leader aus der Türkei, der in 1:26,419 min bei seinem letzten Versuch die beste Rundenzeit markierte. Platz 2 mit 0,416 sec Rückstand sicherte sich überraschend Ducati-Privatier Danilo Petrucci. Ebenso unerwartet stellte Garrett Gerloff seine BMW auf Platz 3.

Innerhalb einer Sekunde zum BMW-Piloten blieben Alex Lowes (4.), Bautista (5.), Remy Gardner (6./Yamaha) und Andrea Locatelli (7./Yamaha).

Mehrfach neben der Piste und in Sturzgefahr befand sich Andrea Iannone (Ducati), für den Donington Park eine neue Rennstrecke darstellt (zuletzt 2009 in der 125er-WM). Am Ende reichte es für den Italiener mit 1,2 sec Rückstand zu Platz 9.

Jonathan Rea beendete das erste Training als 13.

Bester Honda-Pilot im FP1 war Iker Lecuona auf der bescheidenen 19. Position!

Nachholbedarf haben Dominique Aegerter (15./Yamaha) und Philipp Öttl (22./Yamaha).