Garrett Gerloff: Welches Team bleibt für ihn übrig?

Die bisherige Saison in der Superbike-WM verlief für Garrett Gerloff nicht zufriedenstellend. Der Bonovo-Pilot bedauert den Rückzug seines BMW-Teams. Er will auch 2025 in der Weltmeisterschaft fahren.

Während Toprak Razgatlioglu auf der BMW in der Superbike-WM Siege am laufenden Band holt, ist es um die Bonovo-Piloten still geworden. Garrett Gerloff hatte einen schwierigen Start in die Saison und belegt aktuell mit 33 Punkten Rang 13 in der Wertung. Er gehört zu den Piloten, die für 2025 noch ohne Vertrag sind.

Wie SPEEDWEEK.com berichtete, wird das Team Bonovo action zum Ende dieser Saison die Zusammenarbeit mit BMW beenden. Gerloff, welcher 2023 zu Bonovo wechselte, steht nun ohne Team für die Saison 2025 da. Außerdem endet sein Vertrag mit BMW nach dieser Saison und wird nicht verlängert. Der US-Amerikaner legte bisher eine glanzlose Saison hin, ein achter Platz auf Phillip Island ist sein bestes Resultat.

In Donington Park geht es dieses Wochenende in der Superbike-WM weiter. Gerloff ist optimistisch, dass es nach zuletzt schwachen Rennen einen Aufwärtstrend geben wird. «Wir haben in Misano einige Probleme lösen können. Wenn das Wetter in Donington mitspielt, kann es gut laufen. Es wird mein letztes Jahr mit dem Team. Ich möchte einige Highlights für Bonovo setzen, damit sie die WM mit einem Lächeln verlassen.»

«Ich bin so glücklich, dass ich die letzten zwei Jahre bei Bonovo verbringen durfte. Es war eine der besten Sachen, an denen ich beteiligt war. Meine Mannschaft besteht aus guten Freunden», äußerte sich der 29-Jährige zum Team, welcher bedauert, dass es für die deutsche Truppe 2025 nicht weitergehen wird, zeigt aber Verständnis für die Gründe.

Für die kommende Saison ist Gerloff noch ohne Vertrag, die Werksteams sind bis auf Ducati besetzt, wo er nicht zur Debatte steht. Der Texaner gibt sich zuversichtlich, auch 2025 im Paddock bleiben zu können: «Rennfahren ist meine Leidenschaft. Ich würde gerne in dieser Weltmeisterschaft bleiben, das hat höchste Priorität! Ich konnte so viele Erfahrungen sammeln und großartige Leute kennenlernen. Die schlechten Zeiten, die will ich lieber vergessen. Die guten Zeiten sind unvergesslich.»