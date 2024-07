Donington ist das Heimspiel für Alex und Sam Lowes

Das Meeting in Donington ist das Heimrennen der Lowes-Zwillinge. Während Kawasaki-Werkspilot Alex in der Superbike-WM bereits Podestplätze einfahren konnte, sehnt Ducati-Privatier Sam sein erstes Top-3-Finish herbei.

Seit diesem Jahr sind die Zwillingsbrüder Alex und Sam Lowes Kontrahenten in der Superbike-WM. Bisher kann Alex seinen Erfahrungsvorsprung nutzen und belegt nach vier Meetings mit 124 Punkten den vierten WM-Rang. Der aus dem GP-Paddock gewechselte Sam folgt mit 34 Zählern auf dem zwölften Rang.

An diesem Wochenende nehmen sich aber beide Top-Ergebnisse vor. Aufgewachsen im gut 90 km entfernten Lincoln ist Donington Park das Heimrennen der Twins. Übrigens: Kawasaki-Pilot Alex Lowes ist bereits in seinem ersten SBK-Jahr (2014 mit Suzuki) im ersten Lauf als Dritter auf das Podest gefahren!

«Wir hatten in diesem Jahr einen positiven Start, also träume ich natürlich davon, am Wochenende in Donington um das Podium zu kämpfen. Es ist ein echtes Heimrennen und ich wohne nur zehn Minuten von der Strecke entfernt», sagte der routinierte 33-Jährige. «Donington ist keine einfache Strecke, um das Motorrad abzustimmen, denn es ist eine Strecke mit zwei Hälften. Es gibt die schnellen, flüssigen Abschnitte mit den Kurven Craner und Schwantz – was für eine Rennstrecke das ist! Der letzte Sektor ist viel mehr Stop-and-Go, in dem es nur um Beschleunigung und Bremsen geht.»

Sam Lowes wechselte mit seinem Marc VDS Ducati zurück in die seriennahe Weltmeisterschaft. Was einige nicht wissen: Sam ist Supersport-Weltmeister von 2013 und kennt die Piste vor seiner Haustür wie seine Westentasche. Rennen fuhr er in Donington Park seitdem aber nicht mehr.

«Seit ich wusste, dass ich in die Superbike-WM wechsele, freue ich mich auf dieses Wochenende! Es ist immer ein großartiges Gefühl, vor seinen Leuten zu fahren. Es ist über ein Jahrzehnt her, dass ich das letzte Mal in Donington Park gefahren bin, aber ich habe tolle Erinnerungen an meinen Sieg in der Supersport-WM», sagte der Ducati-Pilot. «Ich weiß, dass die Unterstützung riesig sein wird. Die letzte Runde in Misano war schwierig und sicherlich nicht das, was wir uns erhofft hatten, also freue ich mich darauf, an diesem Wochenende zurückzuschlagen. Ich erwarte einfach drei solide Rennen und die Chance, Spaß zu haben. Hoffentlich können wir im Kampf um die Top-5 mitmischen.»