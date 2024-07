Nicolò Bulega (3./Ducati): «Spüre keinen Unterschied»

Dem ersten Trainingstag der Superbike-WM 2024 in Donington Park drückte Toprak Razgatlioglu (BMW) seinen Stempel auf. Für Ducati-Werkspilot Nicolò Bulega war das Debüt auf der Traditionspiste dagegen ein hartes Stück Arb

Mit Platz 3 am Freitag hinter dem überragenden Toprak Razgatlioglu (BMW) sowie Danilo Petrucci (Ducati) zeigte Superbike-Rookie Nicolò Bulega auf dem Donington Park Circuit einmal mehr eine beeindruckende Performance. Nur 0,225 sec Rückstand hatte sich der Italiener eingehandelt, doch der 24-Jährige war auch mehrfach neben der Rennstrecke in der Wiese und im Kiesbett zu sehen.

«Die bisher schwierigste Rennstrecke für mich, denn die Piste ist sehr technisch und hat zahlreiche Höhenunterschiede», gab der WM-Zweite im Gespräch mit SPEEDWEEK.com zu. «Man kann sich hier keine Pause gönnen und das macht es auch körperlich sehr herausfordernd. Daran musste ich mich etwas anpassen. Vieles macht es einem hier schwer – es gibt langgezogene und schnelle Kurven, aber auch harte Bremspunkte und sehr langsame Bereiche. Diese Piste hat von allem etwas.»

«Das erste Training war besonders schwierig, weil mein Bike sehr nervös war», ergänzte Bulega. «Nach ein paar Änderungen am Set-up kam auch ich etwas besser zurecht und wir konnten uns steigern. Das mussten wir allerdings auch, weil ich mich hier nicht so wohl auf dem Motorrad fühlte wie sonst. Im zweiten Training lief es schon besser und ich hoffe, dass uns am Samstag weitere Fortschritte gelingen.»

Übrigens: An der Ducati V4R von Bulega war eine neue Auspuffanlage montiert, die für einen Leistungszuwachs sorgen soll.

«Ich hatte sie schon beim Misano-Test probiert und offen gesagt, spüre ich keinen Unterschied», zuckte der Supersport-Weltmeister mit den Schultern. «Mit einem anderen Auspuff kann man keine 20 PS herauskitzeln. Vielleicht erkennt man im Data-Recording eine Verbesserung, spürbar ist es aber nicht.»