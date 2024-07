Krass: Sechs Serien und 15 Rennen in Donington!

War der Zeitplan der Superbike-WM 2024 bereits in Misano prall gefüllt, war das kein Vergleich zum bevorstehenden Event in Donington Park. Obwohl die 300er-Weltmeisterschaft fehlt, werden sechs Serien veranstaltet.

Dass die Supersport-WM 300 nicht in Donington Park gastiert, ist keine Neuigkeit. Bis 2019 gastierte auch die Nachwuchsserie auf der Piste in der Grafschaft Leicestershire, seitdem ergänzen Yamaha R3 Cup und der nur in Großbritannien ausgetragene BMW F900 Cup den Zeitplan. Was aber neu in diesem Jahr ist: Neben der Frauen-Weltmeisterschaft wird der Markenpokal ‹Kawasaki British Superteen› ausgetragen, in dem die ZX-4RR eingesetzt wird.

Zusammen mit der Superbike- und Supersport-WM müssen daher sechs Rennserien in den Zeitplan gequetscht werden. Das sind zwar genauso viele wie Mitte Juni in Misano, doch es werden mehr Rennen ausgefahren. Über fehlende Action werden sich die Zuschauer vor Ort angesichts 15 Rennen nicht beklagen können; dazu kommen diverse Trainings, Qualifyings und Warm-ups.

Der vollgepackte Zeitplan birgt auch Risiken. Bei Verzögerungen durch Stürze oder Reinigungsarbeiten, z. B. nach Motorschäden, gibt es kaum Spielraum und es kommt es unweigerlich zu Engpässen, die nur mit Einschnitten an anderer Stelle kompensiert werden können.

Was Superbike-Fans noch berücksichtigen müssen, ist die einstündige Zeitverschiebung zwischen Mitteleuropa und Großbritannien. Die Rennen der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft finden hierzulande daher statt um 14 Uhr erst um 15 Uhr statt.