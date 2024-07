Donington, FP2: Toprak bleibt vorn, Bautista stürzte

Auch im zweiten Training der Superbike-WM 2024 in Donington sorgte BMW-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu für die schnellste Runde. Während Alvaro Bautista stürzte, hielt Danilo Petrucci die Ducati-Flagge hoch.

Das Wetter hätte am Freitag in Donington ein wenig freundlicher sein können, trotz dunkler Wolken regnete es aber nicht und das zweite freie Training konnte regulär über die Bühne gehen. Am Vormittag hatte Toprak Razgatlioglu (BMW) in 1:26,419 min die schnellste Zeit gefahren. Zum Vergleich: Den Rundenrekord von 1:25,896 min stellte Álvaro Bautista (Ducati) im vergangenen Jahr auf.

Mit einer frühen Zeitenverbesserung von 1:26,653 min sorgte Alex Lowes (Kawasaki) nach nur fünf Minuten für die erste ansprechende Rundenzeit. Doch Augenblicke später brauste Razgatlioglu in 1:26,091 min und damit noch einmal um 0,6 sec schneller über die Linie. Der Donington Park Circuit erhielt seit dem letzten SBK-Event eine neue Asphaltdecke – wir werden an diesem Wochenende sehr wahrscheinlich Rekorde sehen.

Während der BMW-Pilot in den ersten 15 Minuten eine Serie niedriger 1:26 min in den Asphalt brannte, hatten nur vier Piloten noch keine Zeitenverbesserung erreicht. Erfreulich Jonathan Rea (Yamaha) auf Platz 5. Einen Sturz fabrizierte Alex Lowes (Kawasaki) auf Platz 2 liegend.

Keine einfache Session hatte Weltmeister Alvaro Bautista. Der Ducati-Star hatte sich im FP2 gerade auf Platz 2 verbessert, als er in der ersten Kurve über das Vorderrad stürzte. Dabei fuhr der Spanier über eine Sekunde langsamer als Razgatlioglu!

Bei Halbzeit der 45-minütigen Session führte weiterhin Razgatlioglu vor Alex Lowes, Andrea Locatelli (Yamaha), Nicolò Bulega (Ducati) und Rea. Dominique Aegerter (Yamaha) verlor als Elfter 1,4 sec, Philipp Öttl (Yamaha) auf Platz 21 sogar 2,3 sec.

Zehn Minuten vor dem Ende nahmen die ersten Piloten ihren letzten Versuch in Angriff und Ducati-Werkspilot Nicolò Bulega schob sich mit 0,225 sec Rückstand auf Platz 2 nach vorn. Bei der Verfolgung des Rookies stürzte Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) auf einer schnellen Runde.

In den letzten drei Minuten auf der Uhr zeigte der Zeitenmonitor viele rote Sektoren, doch die Zeit von Razgatlioglu hielt jedem Angriff stand. Als Zweiter bestätigte Danilo Petrucci (Ducati) seine starke Performance im FP1. Bulega beendete den Trainingstag als Dritter.

Alex Lowes, Scott Redding (BMW), Bautista, Locatelli, Sam Lowes (Ducati) und Axel Bassani (Kawasaki) komplettierten die Top-10. Dominique Aegerter steigerte sich bei seinem letzten Versuch auf die elfte Position. Als 13. wurde Jonathan Rea zwar erneut empfindlich geschlagen, mit 0,8 sec ist der Rückstand jedoch nicht riesig, außerdem war der Nordire am Ende nicht auf Zeitenjagd.

Honda zeigte am Freitag eine traurige Vorstellung: Die schnellste CBR1000RR-R stellte Petronas-Pilot Tarran Mackenzie auf die 19. Position. Die Werkspiloten Xavi Vierge und Iker Lecuona sowie Adam Norrodin reihten sich hinter Yamaha-Privatier Philipp Öttl (20.) ein.