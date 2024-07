Donington, Lauf 1: Razgatlioglu und BMW dominieren

Der erste Superbike-Lauf in Donington Park wurde von Toprak Razgatlioglu dominiert. Scott Redding bestätigte die starke Performance von BMW, blieb aber unbelohnt. Jonathan Rea bester Yamaha-Pilot.

Im Qualifying hatte sich Toprak Razgatlioglu mit der Rekordzeit von 1:24,629 min die Pole-Position gesichert – der Vorsprung des BMW-Stars auf den zweitplatzierten Nicolò Bulega (Ducati) betrug fast 0,6 sec. Die erste Startreihe komplettierte mit Scott Redding ein weiterer BMW-Pilot. Dominique Aegerter (Yamaha) ging als Fünfter in den ersten Lauf, Philipp Öttl (Yamaha) von Position 21.

Das Wetter bei Rennstart um 14 Uhr Ortszeit war weiterhin trocken. Obwohl lockere dunkle Wolken über den Donington Park Circuit zogen, war es sonnig und mit 21 Grad Celsius angenehm.

Razgatlioglu gewann den Start und machte sich mit schnellen Rundenzeiten auf und davon. Nach acht Runden führte der Türke um 4,4 sec, nach 12 von 23 Runden waren es bereits fast sieben Sekunden. Souverän und dominant gewann das Aushängeschild von BMW den ersten Lauf. Es war der fünfte Sieg in Serie für den 28-Jährigen.

Um die restlichen Podestplätze lieferten sich Bulega, Redding und Alex Lowes (Kawasaki) einen sehenswerten Kampf; später mischte auch Álvaro Bautista (Ducati) mit, der eine starke Aufholjagd zeigte. Selten lagen zwischen den Protagonisten mehr als 0,7 sec. Ab Rennmitte bekam Redding Probleme, bis er in Runde 20 mit einem Reifenschaden ausfiel.

In der zweiten Rennhälfte setzte sich sensationell Kawasaki-Werkspilot Lowes bei seinem Heimrennen durch und brauste verdient als Zweiter über die Ziellinie. Die beste Ducati brachte ebenso stark Bautista auf Platz 3 auf das Podium.

Als bester Yamaha-Pilot kreuzte Jonathan Rea mit 16 sec Rückstand auf Razgatlioglu als Fünfter die Linie – das bisher beste Rennen des Rekordweltmeisters seit seinem Wechsel zu Yamaha.

Dominique Aegerter hatte keinen guten Start und hing im Mittelfeld fest. Am Ende setzte sich der Schweizer an die Spitze seiner Gruppe und wurde Neunter. Philipp Öttl kam als 18. in die Wertung.

Das Drama von Honda setzte sich in Donington fort. Nachdem Xavi Vierge gestürzt war, brachte Iker Lecuona die beste Fireblade auf der bescheidenen 13. Position ins Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Redding und Bulega in die erste Kurve. Aegerter Neunter, Öttl 21. Sturz Mackenzie in Kurve 7.



Runde 1: Razgatlioglu vor Redding, Locatelli und Bulega. Dahinter eine Lücke zu Sam und Alex Lowes. Rea auf Platz 8, Bautista Neunter.



Runde 2: Alex Lowes (5.) in 1:26,773 min holt zum Quartett an der Spitze auf. Rea Siebter. Sturz Vierge.



Runde 3: Razgatlioglu in 1:25,786 min um 1,7 sec vor Redding und Bulega. Bautista vorbei an Rea auf Platz 7. Aegerter Neunter.



Runde 4: Redding und Bulega kämpfen um Platz 2, Locatelli und Lowes um Platz 4. Bautista verdrängt Sam Lowes von Platz 6. Öttl auf 19.



Runde 5: Razgatlioglu schon 2,9 sec vor Bulega. Redding musste den Notausgang nehmen und ist Dritter. Rea weiter Siebter. Petrucci, van der Mark und Aegerter komplettieren die Top-10. Lecuona auf 14.



Runde 6: Razgatlioglu mit jeder Runde 0,3 bis 0,5 sec schneller.



Runde 7: Bulega, Redding und Alex Lowes innerhalb einer Sekunde. Sam Lowes rattert durch den Kies.



Runde 8: Rea (7.) muss sich gegen Petrucci wehren. Van der Mark, Aegerter und Bassani kämpfen um Platz 9. Öttl auf 18.



Runde 9: Razgatlioglu führt um 4,8 sec vor Bulega, der sich ein wenig Luft von Redding und Lowes verschafft hat. Locatelli einsam auf Platz 5, aber Bautista holt auf.



Runde 10: Rea (7.) kommt immer besser in Schwung und fährt persönlich schnellste Runden. Aegerter auf Platz 11.



Runde 11: Bautista (6.) nur noch 0,6 sec hinter Locatelli (5.). Im Schlepptau des Spaniers holt auch Rea auf.



Runde 12: Lowes schnappt sich Platz 3 von Redding.



Runde 13: Bautista hat sich Locatelli geschnappt und ist Fünfter. Rea (7.) liegt eine Sekunde hinter seinem Teamkollegen.



Runde 14: Stark – Alex Lowes vorbei an Bulega auf Platz 2!



Runde 15: Razgatlioglu 9 sec vor Lowes. Bautista (5.) holt zu Redding und Bulega auf. Aegerter Zehnter, Öttl 17.



Runde 16: Bulega, Redding und Bautista innerhalb 0,6 sec. Rea findet keinen Weg an Locatelli vorbei.



Runde 17: Razgatlioglu fährt nur eine 1:27,446 min – fast 0,7 sec langsamer als die Runde zuvor.



Runde 18: Razgatlioglu wieder unter 1:27 min. Lowes sicher auf Platz 2. Bulega und Bautista kämpfen um Platz 3, nachdem Redding erneut den Notausgang nehmen musste.



Runde 19: Defekt bei Redding! Aegerter Zehnter, Öttl 17.



Runde 20: Razgatlioglu jetzt 10 sec voraus. Lowes Zweiter. Bautista kam kampflos an Bulega vorbei, als dieser die Linie verpasste.



Runde 21: Rea vorbei an Locatelli auf Platz 5.



Runde 22: Aus eigener Kraft kann Bautista nicht Lowes schnappen. Aegerter Neunter.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt souverän vor Lowes und Bautista. Rea Fünfter. Aegerter Neunter und Öttl auf 17.