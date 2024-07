Honda droht in Donington Park die nächste Blamage

An diesem Wochenende kämpfen die Teams der Superbike-WM in Donington Park. Während die anderen Hersteller um Top-Platzierungen fahren, ist Honda auch in Großbritannien meilenweit von Erfolgen entfernt.

Mit einer Zeit von 1:26,013 min fuhr BMW-Ass Toprak Razgatlioglu am Freitag die schnellste Zeit auf dem britischen Traditionskurs. Auch die Hersteller Ducati, Kawasaki und Yamaha konnten mindestens einen ihrer Piloten in die Top-10 der Zeitenliste bringen. Eine Katastrophe war der Auftakt in das fünfte Rennwochenende der Superbike-WM erneut für Honda.

© Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Danilo Petrucci Zurück Weiter

Die Werksfahrer Xavier Vierge und Iker Lecuona landeten in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 auf den Positionen 21 und 22 – unter 23 Teilnehmern. Lokalmatador Tarran Mackenzie hielt die Honda-Fahne bei Moriwaki halbwegs oben und landete vor den beiden Spaniern auf Platz 19. Der Brite und langjährige BSB-Pilot kennt die Strecke wie kaum ein anderer. Das Team HRC hat vor einer Woche noch einen Test in Barcelona absolviert, schnelle Lösungen sind aber nicht in Sicht – der Frust der Fahrer wird von Event zu Event größer.

Die CBR1000RR-R ist nicht erst seit dieser Saison chancenlos. Seit Jahren versucht der größte Motorradhersteller ein Modell zu entwickeln, welches wieder Siege ermöglichen soll. Alvaro Bautista scheiterte 2020 und 2021, bis auf drei Podestplätze konnte selbst der spanische Spitzenpilot keine dauerhaften Top-Ergebnisse sammeln. Er kehrte zu Ducati zurück – und schrieb mit zwei Titeln Geschichte. Der letzte Triumph von Honda datiert auf den 15. Mai 2016, als Nicky Hayden im Regen in Malaysia gewann.

«Das Gefühl mit diesem Motorrad ist nicht so schlimm, wir sind aber langsam. Wir verlieren viel Zeit in der Beschleunigungsphase, in welcher das Hinterrad durchdreht», äußerte sich Vierge unglücklich über die Probleme, welche in Donington Park besonders schlimm seien aufgrund der flüssigen Streckenabschnitte.

Ein frustrierter Lecuona erklärte: «Ich habe mehr erwartet nach der ganzen Testarbeit in den vergangenen Wochen. Wir haben überall Probleme auf dieser Strecke, vor allem in schnellen Kurvensektionen. Wir haben einige Modifikationen am Nachmittag vorgenommen, aber es wurde noch schlimmer.»

Vierge brachte das Hauptproblem auf den Punkt: «Jedes Jahr werden die anderen schneller, während wir mehr oder weniger auf demselben Level bleiben.» Mit anderen Worten: Die HRC-Ingenieure können mit dem Entwicklungstempo der anderen Hersteller nicht mithalten.

Die beiden Honda-Piloten rangieren in der Gesamtwertung auf den Positionen 16 und 19, in der Konstrukteurs-WM ist Honda abgeschlagen Letzter. Spitzenpositionen sind für Honda aktuell nur im 8-Stunden-Rennen von Suzuka möglich. Blamabel sind die aktuellen sportlichen Ergebnisse nicht nur in der Superbike-WM, sondern auch in der MotoGP.