Honda in Donington Park: Der Frust wird immer größer

Mit nur sechs Punkten fiel die Ausbeute für das Werksteam der berühmten Honda Racing Corporation in Donington Park desaströs aus. Xavi Vierge und Iker Lecuona waren einmal mehr chancenlos.

Was sich bereits nach den freien Trainings am Freitag andeutete, wurde das fünfte Saisonevent in Donington Park für das Honda-Werksteam zu einem Debakel. Sowohl Xavi Vierge als auch Iker Lecuona kämpften mit massiven Problemen und werden das Wochenende auf der Insel so schnell wie möglich vergessen wollen.

Es war absehbar, dass die beiden HRC-Piloten von den Startplätzen 14 (Vierge) und 18 (Lecuona) keine herausragenden Ergebnisse erreichen würden – zumal einigen Teilnehmern in der Superpole schnellere Rundenzeiten wegen gelber Flagge gestrichen wurden. Im ersten Lauf sah nur der jüngere Lecuona die Zielflagge – als 13. Und im Sprintrennen über nur zehn Runden waren die Spanier ohnehin chancenlos. Vierge und Lecuona kamen auf den Positionen 15 und 17 ins Ziel. Sie gehörten zum kleinen Kreis der Piloten, denen keine Zeit unter 1:27 min gelang.

Zum Vergleich: Selbst im 13 Runden längeren Hauptrennen fuhr Toprak Razgatlioglu pro Runde etwa eine Sekunde schneller als die Honda-Piloten im Sprint.

Immerhin gelang es den bemitleidenswerten Spaniern im zweiten Rennen, auf den Positionen 14 (Lecuona) und 15 (Vierge) wenige Punkte zu erringen. Der Rückstand zur Spitze gewaltige 30 Sekunden!

«Das war ein hartes Wochenende. Für mich ist es schwierig, die aktuelle Situation und Frustration zu akzeptieren», brummte Lecuona unzufrieden. «Es war für das ganze Team nicht einfach. Im Superpole-Race fuhr ich den SCX-Reifen, was ein Fehler war. Im zweiten Rennen war ich in der Lage, mit einer Gruppe im Mittelfeld mitzuhalten. Gegen Rennmitte hatte ich Probleme mit der Vorderradbremse, weshalb mich Gerloff überholte. Zwei Runden vor Rennende konnte ich Xavi an einer sicheren Stelle überholen.»

Xavi Vierge hielt sich mit kritischen Aussagen zurück und bemühte einmal mehr Durchhalteparolen.

Mit Blick auf die WM-Tabelle gab es keine wesentliche Veränderung. Xavi Vierge hält Position 16 in der Gesamtwertung. Der 27-Jährige sammelte aus den Events in Misano und Donington Park einen mageren Punkt, hat nun 26 Zähler. Iker Lecuona, der die Meetings auf Phillip Island und in Assen verpasste, konnte den Anschluss an das hintere Mittelfeld herstellen und liegt punktgleich mit dem ebenso enttäuschenden Michael Rinaldi (Ducati) auf WM-Rang 19. Mit 47 Punkten liegt Honda weit abgeschlagen in der Konstrukteurs-WM an fünfter und damit letzter Stelle.