Frust bei Philipp Öttl: Donington eine Enttäuschung

Philipp Öttl ist in der Superbike-WM 2024 Kummer gewohnt, das Meeting in Donington Park verlief für den Bayern im französischen Yamaha-Team GMT94 aber besonders frustrierend.

Dass Punkteränge in der Superbike-WM 2024 mit der Yamaha R1 von GMT94 keine Selbstverständlichkeit sein würden, wusste Philipp Öttl bereits nach den Wintertests. Auf Phillip Island sowie in Barcelona, Assen und Misano kam der 28-Jährige den Top-15 aber mindestens in einem Rennen sehr nahe.

In Donington Park war daran aber nicht zu denken. Als 21. der Superpole holte der Supersport-Dritte von 2020 in den Rennen nur die Plätze 18, 20 und 20.



«Der Freitag und Samstag waren nicht so verkehrt, was dann aber in den Sonntagsrennen passiert ist, weiß ich nicht. Das Bike ließ sich total schlecht fahren. Ich hatte kein Gefühl, kein Grip und kein Turning– da war gar nichts», stöhnte Öttl auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com. «Im Superpole-Race hatten wir ein Problem mit der Elektronik, aber das wirkt sich nicht so gravierend aus, dass gar nichts funktioniert. Der Sonntag war eine Enttäuschung und insgesamt war es ein ziemlich hartes Wochenende.»

Trostlos für den Yamaha-Piloten auch der Blick auf die Gesamtwertung. Mit überschaubaren fünf Punkten belegt Öttl lediglich Rang 21. Von den Stammfahrern haben nur Tito Rabat (Kawasaki/4), Bradley Ray (Yamaha/2) und Adam Norrodin (Honda/0) weniger Punkte eingefahren.