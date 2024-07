Donington, Lauf 2: Start-Ziel-Sieg für Razgatlioglu

Mit drei überlegenen Siegen krönte sich BMW-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu zum Superbike-König von Donington Park. Ducati und Kawasaki auf dem Podium. Aegerter in den Top-10.

Die Startaufstellung des zweiten Superbike-Laufs hatte sich durch das Superpole-Race leicht geändert. Von der Pole startete zum dritten Mal Toprak Razgatlioglu (BMW), daneben Nicolò Bulega (Ducati) und Jonathan Rea (Yamaha). Scott Redding (BMW), Alex Lowes (Kawasaki) und Álvaro Bautista (Ducati) gingen aus Reihe 2 ins Rennen. Dominique Aegerter verschlechterte sich um fünf Positionen auf 10. Bei Philipp Öttl blieb es beim 21. Startplatz.

Bei Rennstart um 14 Uhr Ortszeit war es bewölkt, 20 Grad Celsius warm und trocken. BMW-Star Toprak Razgatlioglu hatte bereits in Misano ein Triple eingefahren, im Vergleich dazu war der dritte Sieg an diesem Wochenende in Donington Park jedoch geradezu ein Kinderspiel. Der 28-Jährige gewann den Start und zog anschließend mit schnellen Rundenzeiten dem zweitplatzierten Bulega auf und davon. Mit 8 sec Vorsprung lieferte Razgatlioglu einen weiteren dominanten Sieg ab.

Bulega wiederum erreichte zum dritten Mal Platz 2. Ein starkes Rennen fuhr Alex Lowes, der ab Runde 5 den dritten Platz innehatte und nahezu identische Rundenzeiten wie der Ducati-Pilot auf Platz 2 fuhr.

Hinter Scott Redding (BMW) kam Bautista als Fünfter ins Ziel. Für den Spanier begann das Rennen mit einem Sturz in der Besichtigungsrunde aufregend. Jonathan Rea, der im Superpole-Race als Dritter sein erstes Podium mit Yamaha eingefahren hatte, hatte über die volle Renndistanz deutlich mehr Mühe und wurde Achter. Dennoch zeigte der Nordire bei seinem Heimrennen seine bisher beste Performance mit der R1.

Dominique Aegerter kreuzte mit 2 sec Rückstand auf Rea als Neunter die Ziellinie. Philipp Öttl (Yamaha) kam in Donington auf keinen grünen Zweig und wurde abgeschlagen Letzter.

Für Honda holte Iker Lecuona auf Position 14 das beste Finish.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Bulega und Redding. Rea Vierter, Bautista Siebter. Aegerter auf Platz 9.



Runde 1: Razgatlioglu, Bulega, Redding und Lowes in einer Sekunde. Rea Fünfter. Locatelli vorbei an Bautista und drückt dabei den Spanier von der Linie. Öttl auf 20.



Runde 2: Bulega am Hinterrad von Razgatlioglu, der in 1:26,508 min die schnellste Zeit fährt. Rea und Locatelli kämpfen um Platz 5, Petrucci, Bautista und Aegerter um Platz 7.



Runde 3: Razgatlioglu in 1:25,597 min um 1,2 sec vor Bulega. Rea verliert Platz 5 an Locatelli. Sturz Adam Norrodin.



Runde 4: Alex Lowes erhöht den Druck auf Redding (3.). Rea (6.) droht von Bautista und Petrucci aufgeschnupft zu werden.



Runde 5: Razgatlioglu 1,8 sec vor Bulega. Lowes neuer Dritter. Aegerter hinter Gardner auf Platz 10.



Runde 6: Lowes (3.) kann Redding (4.) nicht abschütteln. Rea (6.) bereits 6,5 sec hinter Toprak.



Runde 7: Locatelli, Rea, Bautista und Petrucci kämpfen um Platz 5. Vierge bester Honda-Pilot auf Platz 14.



Runde 8: Razgatlioglu 2,5 sec vor Bulega. Aegerter (10.) hat Iannone und Bassani im Nacken.



Runde 9: Bautista vorbei an Rea auf Platz 6.



Runde 10: Bulega (2.) 3 sec hinter Razgatlioglu und 1,4 sec vor Lowes. Auch Petrucci (7.) macht kurzen Prozess mit Rea (8.)



Runde 11: Aegerter verliert Platz 10 an Iannone.



Runde 12: Nur Razgatlioglu fährt niedrige 1:26 min – 3,9 sec Vorsprung.



Runde 13: Bautista schnappt sich Platz 5 von Locatelli. Der Spanier führt die Vierergruppe mit Petrucci und Rea am Ende jetzt an.



Runde 14: Bulega (2.) und Lowes (3.) weiter nur um 1,4 sec getrennt – ein starkes Rennen des Engländers mit der Kawasaki.



Runde 15: Bautista (5.) liegt 3 sec hinter Redding (4.) und holt auf. Aegerter vorbei an Gardner auf Platz 9.



Runde 16: Razgatlioglu baut sein Polster auf 5,3 sec aus. Petrucci, Locatelli und Rea kämpfen um Platz 6.



Runde 17: Iannone gibt das Rennen in der Box auf.



Runde 18: Lowes (3.) hat 3 sec Vorsprung auf Redding (4.) und liegt 1,8 sec hinter Bulega.



Runde 19: Bautista (5.) 0,5 sec schneller als Redding – nur noch 1,9 sec Rückstand.



Runde 20: Aegerter sicher auf Platz 9. Öttl abgeschlagen Letzter.



Runde 21: Razgatlioglu 7,2 sec vor Bulega und 9,3 sec vor Lowes – das Podium ist bezogen.



Runde 22: Bautista (5.) wird Redding (4.) nicht mehr einholen können. Rea (8.) lauert hinter Locatelli auf eine Chance.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt vor Bulega und Lowes.