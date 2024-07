Bonovo BMW: Was ändert Highlight in Donington Park?

Kaum hatte Bonovo action den Abschied von BMW nach der Superbike-WM 2024 besiegelt, lieferte Scott Redding in Donington Park das bisher beste Rennwochenende der Saison ab. Die Stimmung im Team hellte sich auf.

Das Superbike-Meeting Mitte Juni auf dem Misano World Circuit war für BMW denkwürdig. Positiv der erste überragende Dreifach-Sieg von ROKiT-Pilot Toprak Razgatlioglu; negativ die Bekanntgabe von Bonovo action über die Trennung nach Saisonende vom bayerischen Hersteller. Als offizielle Begründung gab Teameigner Jürgen Röder damals seinen persönlichen Rückzug an. Natürlich wird der Hesse auch die fehlenden Ergebnisse mit ins Kalkül gezogen haben.

Dass Scott Redding in Donington Park nur ein Meeting später herausragende Leistungen gezeigt hat, macht die Entscheidung jedoch nicht rückgängig. Der Engländer fuhr nach starken Trainings und Startplatz 3 in der Superpole im Sprintrennen und im zweiten Lauf vierte Plätze ein; im ersten Rennen fiel er auf Position 5 liegend mit einem Defekt aus.

«Unsere Stimmung ist deutlich besser als nach Misano», schmunzelte Röder. «Die Leistung, die Scott gebracht hat, war genial. Natürlich hat er in Donington einen Heimvorteil, aber auch das Team hat in Verbindung mit BMW noch einiges an der Elektronik gefunden, was wir nutzen konnten, um das Motorrad etwas besser auf Scott abzustimmen. Das war eine super Leistung und ich bin mir sicher, dass Scott ohne das technische Problem mindestens den fünften Platz mitgenommen hätte. Zwei vierte Plätze sind für uns, wenn man überlegt, wo wir an den letzten Wochenenden lagen, ein fantastisches Ergebnis. Daher ein großes Kompliment an Scott, an die Crew und natürlich auch an BMW. An diesem Wochenende hat, was Scott betrifft, alles zusammengepasst.»

Reddings Teamkollege Garrett Gerloff lieferte dagegen mit den Plätzen 14, 14 und 13 tendenziell schlechtere Ergebnisse als üblich ab.

Röder ergänzt: «Im Großen und Ganzen war Donington für uns, das gesamte Bonovo action BMW Racing Team wirklich erfolgreich. Wir haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht, wir fahren jetzt positiv gestimmt nach Most. Wir hoffen, dass wir da eine ähnliche Performance an den Tag legen können, wie jetzt in Donington und hoffen natürlich, dass sich Garrett etwas weiter in Richtung Top-10 nach vorne schieben kann. Denn was seine Fähigkeiten angeht, wissen wir, dass er dazu absolut in der Lage ist. Dass das Motorrad es kann, hat Scott unter Beweis gestellt. Daher möchte ich dem ganzen Team ein Kompliment machen. Es hat alles zusammengepasst und die Arbeit, die in den letzten Monaten geleistet wurde, hat sich heute mit den zwei vierten Plätzen ausgezahlt. Wir haben alle ein Strahlen im Gesicht.»

Mittlerweile läuft es darauf hinaus, dass das deutsche Team mit Ducati in der seriennahen Weltmeisterschaft weitermachen wird.