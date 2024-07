Donington: Der alte Scott Redding (BMW) ist zurück

Scott Redding fuhr am Sonntag zwei vierte Plätze ein

Mit drei Siegen überstrahlte Toprak Razgatlioglu beim Superbike-Meeting in Donington Park alle, doch auch Scott Redding zeigte mit der BMW M1000RR eine starke Performance und fuhr seine besten Saisonergebnisse ein.

Nach seinem technisch bedingten Ausfall im ersten Lauf auf Platz 5 liegend ließ Scott Redding nicht den Kopf hängen und fokussierte sich auf das Superpole-Race und das zweite Rennen am Sonntag. Der Engländer spürte, dass er bei seinem Heimrennen in Donington die Fortschritte mit der BMW endlich in zählbare Ergebnisse ummünzen kann.

Und Redding lieferte ab: In beiden Sonntagsrennen verpasste der Bonovo action-Pilot als Vierter nur um jeweils zwei Sekunden das Podium!

«Ich hatte ein Problem mit der Bremse, jede Runde musste ich sie bis zu fünfmal nachstellen – ich fuhr also die meiste Zeit mit einem Arm, dabei ist Donington ohnehin schon anstrengend», erklärte Redding im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Deshalb bekam ich Unterarmkrämpfe und machte kleinere Fehler. Ich bekam dann noch mehr Druck, als der Vorsprung auf Bautista kleiner wurde. Dann kam aber der alte Scott wieder zum Vorschein, der sich fokussierte und bessere Rundenzeiten fuhr. Mein Polster blieb konstant und ich atmete durch. Es war endlich ein Wochenende, an dem ich Selbstvertrauen aufbauen konnte und nicht verloren habe. Hoffentlich können wir darauf aufbauen. Klar war ich ein wenig enttäuscht, das Podium verpasst zu haben, aber ich muss mich daran erinnern, was ich noch vor ein paar Wochen für ein Top-5 gegeben habe.»

Für den 31-Jährigen sind die vierten Plätze Balsam für die Seele. Zuletzt hatte er in Most 2023 ein Top-5-Ergebnis erreicht. Seitdem gab es viele Rückschläge, die am Selbstvertrauen nagten.

«Ich bin zufrieden. Es war stressig, aber auf eine positive Weise. Stress, weil ich mir selbst beweisen wollte, dass ich es noch drauf habe», gab Scott zu. «Ich musste mir selbst immer wieder sagen, dass ich es schaffe. In den vergangenen Jahren ging mir das ein wenig verloren. Ich kam nach Donington mit der Einstellung, dass ich mir mehr zutrauen muss und ich es aufs Podium schaffen kann. Die Sache ist, dass ich das nicht mehr gewohnt war, an der Spitze mitzufahren. Es ist etwas anderes, ob nach dem Start nur zwei Gegner vor dir sind oder 15. Im Verlauf des Wochenendes gewöhnte ich mich wieder daran und im letzten Rennen fühlte ich mich wie früher. Ich spürte, dass ein Top-3-Ergebnis möglich ist.»