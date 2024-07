Nicolo Bulega (2.): «100 PS mehr – nicht so einfach»

Als Superbike-WM-Rookie zeigt Nicolo Bulega eine beeindruckende Saison. In Donington Park holte er in den Rennen am Sonntag zwei zweite Plätze und etablierte sich als erster Toprak-Verfolger in der Gesamtwertung.

Mit einer ordentlichen Punkteausbeute verließ Nicolo Bulega die Strecke Donington Park am Sonntagabend. Gegen Toprak Razgatlioglu (BMW) war am Wochenende kein Kraut gewachsen, Bulega forderte ihn dennoch zu Rennbeginn heraus. Seinen Teamkollegen Alvaro Bautista hatte er am Sonntag fest im Griff.

Schon am Samstag zeigte Bulega eine ordentliche Leistung: Er beklagte im Rennen Probleme mit der Front und wurde trotzdem Vierter. «Wir starteten am Freitag, als ich mich nicht wohl auf dem Bike fühlte. Über das Wochenende haben wir viel verändert, um eine gute Lösung zu finden, damit ich mich wohler fühle.»

Am Sonntag begann zur Mittagszeit der Sprint, in welchem er einen Blitzstart hinlegte und sich in den ersten Runden an der Spitze vor Razgatlioglu hielt. Lange dauerte die Ducati-Führung nicht, der BMW-Star überholte ihn in der dritten Runde und fuhr danach fast fünf Sekunden davon.

Etwa drei Stunden später stand die zweite volle Renndistanz an. Bulega versuchte zu Rennbeginn mit Toprak mitzuhalten, welcher in der dritten Runde den Hammer fallen ließ und seinen Puffer auf den Italiener bis auf 8 Sekunden vergrößern konnte. Dieser äußerte sich zur Kombination Toprak-BMW wie folgt: «Sie haben eine gute Traktion am Kurvenausgang und in der Beschleunigung eine gute Stabilität. Er fährt unglaublich, er ist ein Weltmeister.»

Man muss beachten: Nicolo Bulega befindet sich in seiner ersten Saison in der Superbike-WM. Der Wechsel von der Supersport- auf die Superbike-Maschine sei nicht so einfach wie man denke, erklärte der Italiener: «Du fährst mit über 100 PS mehr Leistung und musst viel Neues lernen. Jedes Mal komme ich auf eine neue Strecke, wo ich von null starten muss.»

Betrachtet man die Gesamtwertung, käme man nicht auf die Idee, dass sich Bulega in seiner Rookie-Saison befindet. Dort ist er nach dem fünften Saisonevent mit 200 Punkten Zweiter. Vor ihm platziert ist der derzeitige Überflieger Razgatlioglu mit 241 Zählern. Auf Teamkollege Bautista konnte Bulega in England einige Punkte Vorsprung herausfahren. Der Weltmeister, der sich noch nicht entschieden hat, ob er nächste Saison weiterfahren will, ist mit 186 Punkten aktuell WM-Dritter.