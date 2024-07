Scott Redding: Bautista ist gegen Toprak chancenlos

Herausragende Leistungen eines Gegners anzuerkennen, fällt Weltklassesportlern meist schwer. Superbike-WM-Pilot Scott Redding singt ein Loblied auf seinen BMW-Kollegen Toprak Razgatlioglu.

«Ich glaubte immer daran, dass wir es können, weil es Toprak ja auch kann», sagte Scott Redding zu den beiden vierten Plätzen in England, seinen besten Leistungen seit fast einem Jahr. «Er gewinnt, großartig. Wobei es für mich nicht großartig ist, weil ich gewinnen will. Gleichzeitig ist das aber sehr gut für mich, weil ich dadurch weiß, was das Motorrad kann. Ich bin davon überzeugt, dass ich Motorradfahren und mit diesem Bike mindestens ein Top-5-Anwärter in der Superbike-WM sein kann. Um diesen Schritt zu machen, muss ich zuvor eine Türe entriegeln.»

Hat Weltmeister Alvaro Bautista oder ein anderer in dieser Saison noch eine Chance gegen Razgatlioglu?



«Toprak ist momentan einen Schritt voraus», hielt Redding fest. «Er ist sehr intelligent. Als er letztes Jahr gegen Alvaro Rennen fuhr, gab er 100 Prozent, sobald die Startampel ausging. Er kämpfte, solange es ging und schaute, was dabei herauskommt. Jetzt liegt er vorne, kann den Verschleiß des Hinterreifens kontrollieren und herumspielen. In Donington sah ich das aus der ersten Reihe und muss attestieren, dass er klug ist und mit seinem Paket sehr gut arbeitet. Für mich ist klar: Neun- von zehnmal wird Toprak aus einem Kampf mit Alvaro als Sieger hervorgehen, weil er zielstrebiger ist, mehr riskiert und seinen speziellen Bremsstil hat. Der Vorteil liegt auf seiner Seite und er fährt phänomenal.»

Im Qualifying in Donington zog Toprak bei seiner Rekordrunde seine drei Markenkollegen mit sich. Für Redding führte das zu Startplatz 3, doch der 31-Jährige verlor 0,777 sec. «Ich habe schon oft gesagt, dass dieser Typ besonders ist», sagte Scott im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Die Leute sagen mir, ich kann das auch. Aber ganz ehrlich: Ich kann nicht dasselbe. Wenn ich auf die gleiche Rundenzeit kommen möchte, dann muss ich das anders bewerkstelligen. Toprak ist die nächste Fahrergeneration, ich fürchte mich nicht davor, das zu sagen. Das bedeutet nicht, dass ich ihn nicht eines Tages schlagen kann. Aber im Moment hat er viel Vertrauen, versteht das Motorrad und nutzt dessen Potenzial maximal aus. Er fuhr am Freitag mit dem harten Hinterreifen schneller als der Rest mit dem weichen. Und ich weiß genau, wenn er den weichen montiert, dann ist er eine halbe Sekunde schneller. Und mit dem Qualifyer ist er noch mal eine halbe Sekunde besser. Ich wusste, dass er in England schnell sein würde, aber im Qualifying hat er mich wirklich beeindruckt.»