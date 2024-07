Toprak Razgatlioglu: Was mit der BMW alles besser ist

Zum vierten Mal in seiner Karriere hat BMW-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu alle drei Rennen an einem Superbike-WM-Wochenende gewonnen. In Donington Park erhöhte er seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf 41 Punkte.

Die Dominanz von Toprak Razgatlioglu in Donington Park erinnerte an die besten Zeiten von Alvaro Bautista: Der Türke gewann die drei Rennen auf der harmonisch in die Landschaft eingebetteten Strecke in England mit 11,3 sowie 4,8 und 8 sec Vorsprung. Er verbesserte den Pole-Rekord auf erstaunliche 1:24,629 min und fuhr in allen drei Läufen die schnellste Runde – dominanter geht es nicht. Entsprechend konnte der BMW-Star seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft auf 41 Punkte gegenüber dem Zweiten erhöhen, Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega.

2022 und 2023 kämpfte Razgatlioglu auf der Yamaha mit stumpfen Waffen gegen Bautista, der vor der Einführung des Mindestgewichts für den Fahrer eine perfekte Einheit mit seiner Ducati Panigale V4R bildete.

«Damals konnte ich kaum durchschnaufen, weil ich in jeder Runde, in jeder Kurve alles geben musste», erinnerte sich der Weltmeister von 2021. «Jetzt habe ich die BMW: Sie ist schnell auf der Geraden, die Motorbremse ist unglaublich, das Bike funktioniert, es lässt sich einfach verzögern und das Turning geht mir leicht von der Hand. Ich fahre immer noch meinen Stil, konnte mich aber auch schnell an das neue Motorrad anpassen. Und ich fahre sehr gut. Dieses Wochenende hatte ich alles unter Kontrolle und außerdem Glück, dass es keine technischen Probleme und auch keinen Sturz gab. Wir kommen dem WM-Titel Schritt für Schritt näher und verbessern das Bike an jedem Rennwochenende. Mein Gefühl ist sehr gut, es kann aber sein, dass in Most plötzlich alles anders ist. Wir sollten nicht nur auf Donington schauen, weil das meine Lieblingsstrecke ist und ich hier extrem stark bin.»

In Most (zu deutsch Brüx) geht es bereits am nächsten Wochenende weiter, für BMW ist das durch die Grenznähe fast ein Heimrennen «Natürlich hoffe ich, dass ich wieder dreimal gewinne», grinste Toprak in kleiner Journalistenrunde. «Das ist mein Ziel. Ich schaue aber immer noch von Rennen zu Rennen. Sobald die Rennen in England vorbei waren, dachte ich an Most. Ich gebe immer 100 Prozent, auch wenn mein Bike mal nicht 100-prozentig ist – das ist sehr wichtig.»

Razgatlioglu hat jetzt sieben Rennen in Folge gewonnen. Den Rekord halten Alvaro Bautista (Ducati) und Jonathan Rea (Kawasaki) mit elf Triumpfen en suite.