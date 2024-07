Most, FP2: Toprak bleibt vorn, Johnny Rea Dritter

Auch im zweiten Training der Superbike-WM 2024 in Most sorgte BMW-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu für die schnellste Runde. Hinter Alvaro Bautista (Ducati) wurde Jonathan Rea (Yamaha) Dritter.

Das Wetter über dem Autodrom Most verwöhnte die Piloten der Superbike-WM fast zu sehr. Mit 30 Grad Celsius war es zu Beginn des zweiten Trainings heiß und der Asphalt hatte sich bei Sonnenschein entsprechend aufgeheizt.

Am Vormittag hatte Toprak Razgatlioglu (BMW) in 1:31,947 min die schnellste Zeit gefahren. Zum Vergleich: Den Rundenrekord stellte der Türke im vergangenen Jahr mit Yamaha in 1:31,180 min auf.

Mit einer frühen Zeitenverbesserung von 1:32,169 min sorgte Alex Lowes (Kawasaki) nach fünf Minuten für die erste ansprechende Rundenzeit. Der gut aufgelegte Engländer schraubte die Bestzeit im FP2 in mehreren Schritten auf eine 1:32,052 min herunter. Hinter dem WM-Vierten reihten sich zunächst Danilo Petrucci (Ducati), Andrea Locatelli (Yamaha) und Nicolò Bulega (Ducati) ein.

Nach 10 Minuten hatte das halbe Feld eine Zeitenverbesserung erreicht, nicht aber die Top-3 vom Vormittag. Dann sorgte aber Razgatlioglu in 1:31,519 min für einen Paukenschlag. Der 28-Jährige war damit nicht nur schneller als im FP1, sondern zu diesem Zeitpunkt auch 0,5 sec schneller als der zweitplatzierte Kawasaki-Pilot.

Bei Halbzeit der Session führte Razgatlioglu vor Alex Lowes, Petrucci, Bautista und Gardner. Innerhalb einer Sekunde zum BMW-Piloten blieben außerdem Bulega, Locatelli, Andrea Iannone (Ducati) und Dominique Aegerter (Yamaha). Jonathan Rea (Yamaha) folgte auf Position 11 mit 1,035 sec Rückstand. Als bester Honda-Pilot dümpelte Xavi Vierge mit 1,6 sec Rückstand auf Platz 16.

Während die meisten Teilnehmer an ihrer Rennabstimmung arbeiteten, hatte das Ducati-Team Motocorsa technische Probleme. Michael Rinaldi fuhr bis zum Ende lediglich einige Besichtigungsrunden.

In den letzten fünf Minuten nahmen einige Piloten schnelle Runden in Angriff. Die Zeit von Razgatlioglu blieb jedoch unangetastet. In der kombinierten Zeitenliste verkürzte Bautista seinen Rückstand auf nur noch 0,1 sec und reihte sich auf Platz 2 ein und für Rea ging es mit 0,5 sec Rückstand auf die dritte Position nach vorn. Nur unwesentlich langsamer als der Nordire waren Alex Lowes (4.), Bulega (5.) und Petrucci (6.).

Die Top-10 komplettierten Gardner, Michael van der Mark (BMW), Scott Redding (BMW) und Locatelli, der im Finale stürzte.

Dominique Aegerter lag auf Platz 10, als der Schweizer zehn Minuten vor dem Ende stürzte und den ersten Trainingstag auf Platz 14 beendet. Philipp Öttl (Yamaha) fuhr die 21. Zeit.

Honda zeigte am Freitag eine weitere erbärmliche Vorstellung: Die schnellste CBR1000RR-R stellte Werkspilot Iker Lecuona auf die 16. Position. Teamkollege Xavi Vierge verlor wegen eines Defekts viel Trainingszeit und kam nicht über Rang 20 hinaus.

Als Ersatz für Petronas-Honda-Pilot Adam Norrodin machte Hayden Gillim eine gute Figur. Der US-Amerikaner verkürzte seinen Rückstand kontinuierlich und lag am Ende nur 0,3 sec hinter seinem Teamkollegen Leandro Mercado, der den ebenfalls rennuntauglichen Tarran Mackenzie ersetzt. Im Gegensatz zum Cousin des 2017 verstorbenen Nicky Hayden kennt der Argentinier jedoch Team, Motorrad und Rennstrecke.