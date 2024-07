Most: Toprak mit Rekord auf Pole – Desaster für Rea 20.07.2024 - 11:24 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Toprak Razgatlioglu

BMW-Star Toprak Razgatlioglu entschied die Superpole-Session der Superbike-WM 2024 in Most in Rekordzeit für sich. Andrea Iannone (Ducati) und Alex Lowes (Kawasaki) in Reihe 1. Jonathan Rea stürzte.