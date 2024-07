Toprak Razgatlioglu (BMW): «Ich kenne diesen Rekord»

Superbike-WM-Leader Toprak Razgatlioglu (BMW) war am Trainings-Freitag in Most eine Klasse für sich. Sein geringer Vorsprung auf Alvaro Bautista kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass seine Rennpace überragend ist.

FP1 am Freitagvormittag beendete Toprak Razgatlioglu 0,286 sec vor dem zweitplatzierten Remy Gardner (GRT Yamaha). In der zweiten Session am Nachmittag war der Türke erneut der Schnellste und blieb 0,103 sec vor Titelverteidiger Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati).

Schaut man sich die Rennpace an, liegt Toprak 0,3 bis 0,5 sec vor dem gesamten Rest des Feldes. Für seine Gegner gibt es deshalb null Zweifel. «Toprak wird die Rennen hier gewinnen», brachte es Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes auf den Punkt.

«Ich fuhr in meiner Rennsimulation 18 Runden, sie war sehr gut», bestätigte der Weltmeisterschaftsführende den Eindruck seiner Mitbewerber. «In meiner letzten Runde fuhr ich 1:31,8 min, wir sind bereit für die Rennen.»

Um diese Zeit einordnen zu können: Am Freitag blieben lediglich Razgatlioglu und Bautista unter 1:32 min, «ich kann diesen Speed aber nur über eine Runde gehen», meinte der Spanier.

«In einigen Kurven muss ich mich noch verbessern, vor allem am Kurveneingang», erklärte Toprak. «Unsere Pace ist stark, wenn wir am Samstagmorgen etwas finden, dann liegt noch eine Zehntelsekunde drin.»

Das Aushängeschild von BMW hat die vergangenen sieben Rennen gewonnen, der Rekord steht bei elf Triumphen in Folge – gehalten von Alvaro Bautista und Jonathan Rea.

Razgatlioglu muss dreimal in Most gewinnen und die ersten zwei Läufe in Portimao, um eine Bestmarke aufzustellen. «Ich kenne diesen Rekord», grinste der 27-Jährige beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Dieses Wochenende ist sehr wichtig für mich, ich brauche drei Siege. Anfangen will ich mit der Verbesserung des Pole-Rekords.»

Diesen hält er selbst, aufgestellt im Vorjahr mit 1:30,801 min. Die schnellste Rennrunde in Most drehte ebenfalls Razgatlioglu, 2022 auf einer Yamaha R1 in 1:31,180 min.