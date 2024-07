Jonathan Rea: «Der bisher beste Freitag mit Yamaha» 19.07.2024 - 18:04 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Jonathan Rea

Als Dritter am Freitag beendete Jonathan Rea den ersten Trainingstag der Superbike-WM 2024 in Most so gut wie noch nie seit seinem Wechsel zu Yamaha. Der Nordire spricht von Verbesserungen bei der Elektronik.