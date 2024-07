Most, Lauf 1: Wieder Start-Ziel-Sieg von Razgatlioglu

Der erste Superbike-Lauf in Most wurde von BMW-Ass Toprak Razgatlioglu dominiert. Das Podium komplettierten die früheren MotoGP-Stars Danilo Petrucci und Andrea Iannone (beide Ducati). Remy Gardner bester Yamaha-Pilot.

In der Superpole hatte sich Toprak Razgatlioglu in Rekordzeit den vordersten Startplatz gesichert. Angesichts der Dominanz des BMW-Piloten in jeder Session stellte sich für den ersten Superbike-Lauf hinsichtlich des Sieges eher die Frage, wer die übrigen Plätze auf dem Podium einnehmen wird. Anwärter dafür gab es einige, sicher aber nicht die deutschsprachigen Teilnehmer. Dominique Aegerter (Yamaha) hatte sich lediglich als 17. qualifiziert, Philipp Öttl (Yamaha) nur als 20.

Weil Alvaro Bautista in der Superpole bummelte und um drei Plätze auf Position 10 zurückgestuft wurde, war auch der Ducati-Star nicht optimal qualifiziert. Ebenso Jonathan Rea (Yamaha) – am Freitag starker Dritter – stand als 15. der Startaufstellung vor einer schweren Aufgabe.

Das Wetter bei Rennstart um 14 Uhr war es sommerlich, heiß und sonnig. Razgatlioglu gewann den Start und machte sich mit schnellen Rundenzeiten auf und davon. Nach vier Runden führte der Türke schon um 2 sec, nach 11 von 22 Runden waren es bereits 5,7 sec. Souverän und fehlerfrei spulte der BMW-Star seine Runden ab und kreuzte als Sieger die Ziellinie.



Mit seinem zehnten Sieg überholte der Türke Marco Melandri und ist nun erfolgreichster BMW-Pilot der Superbike-Statistik.

Um die restlichen Podestplätze lieferten sich in der ersten Rennhälfte Iannone, Bulega und Danilo Petrucci einen sehenswerten Kampf. Bulega konnte ab Runde 13 nicht mehr mithalten und fiel bis auf Platz 6 zurück. Den Kampf der früheren MotoGP-Piloten entschied Petrucci für sich, Iannone wurde Dritter.

Nachdem Remy Gardner lange mit Álvaro Bautista um Platz 4 gekämpft hatte, kreuzte der Australier am Ende als bester Yamaha-Pilot mit 11,6 sec Rückstand auf Razgatlioglu als Fünfter die Linie. Jonathan Rea fiel in der ersten Runde bis auf die 19. Position zurück und betrieb als Zehnter Schadensbegrenzung.

Pech hatte Kawasaki-Pilot, der in Runde 16 im Positionskampf mit Bulega auf Platz 7 liegend stürzte. Bis dahin fuhr der Engländer ein solides Rennen und wirkte im letzten Renndrittel stärker als der Ducati-Pilot.

Dominique Aegerter fuhr lange außerhalb der Punkteränge, kam in den letzten Runden aber noch auf Platz 13 nach vorn. Philipp Öttl kam als 18. in die Wertung.

Das Drama von Honda setzte sich in Most fort. Iker Lecuona gab das Rennen in der Box auf. Die beste Fireblade brachte Teamkollege Xavi Vierge auf der 14. Position ins Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Bulega und Iannone in die erste Kurve. Bautista auf Platz 8, Rea zunächst auf 13, fällt in Kurve 2 aber auf 19 zurück.



Runde 1: Razgatlioglu schon mit 0,7 sec Vorsprung auf das Ducati-Quartett Iannone, Bulega, Petrucci und Bautista. Alex Lowes Sechster. Aegerter auf 17, Öttl auf 20.



Runde 2: Razgatlioglu in 1:31,805 min Schnellster. Gardner, Bautista und Lowes kämpfen um Platz 5. Vierge auf 13; Rea auf 16.



Runde 3: Razgatlioglu in 1:31,540 min um 1,5 sec vor Iannone und Bulega.



Runde 4: Alex Lowes (6.) lässt Bautista (7.) hinter sich! Rea (15.) in den Punkten. Aegerter auf 18 und Öttl auf 20.



Runde 5: Bautista kontert gegen Lowes, aber Gardner (5.) ist schon um 1,4 sec enteilt.



Runde 6: Razgatlioglu um 2,8 sec vorn. Bulega verbessert sich vorbei an Iannone auf Platz 2. Petrucci (4.) fährt identische Rundenzeiten. Rea auf 13 weiter auf dem Vormarsch.



Runde 7: Rinaldi, Gerloff, van der Mark, Redding und Rea kämpfen um Platz 9.



Runde 8: Gardner (5.) holt langsam zum Ducati-Trio auf. Bautista (6.) hat weiter Alex Lowes im Nacken.



Runde 9: Razgatlioglu um 0,8 sec schneller als der Rest. Petrucci schnappt sich Platz 3 von Iannone.



Runde 10: Petrucci jetzt Zweiter vor Bulega und Iannone! Lecuona gibt das Rennen in der Box auf. Rea Elfter. Aegerter 16 und Öttl 19.



Runde 11: Razgatlioglu um 5,7 sec vorn. Bulega fällt hinter Iannone auf Platz 4 zurück. Vierge (13.) erhält ein Long-Lap-Penalty.



Runde 12: Bulega (4.) fährt nur noch 1:33 min und droht auch von Gardner und Bautista überholt zu werden.



Runde 13: Gardner (4.) hat Bulega hinter sich gelassen.



Runde 14: Bautista vorbei an Bulega auf Platz 5 – das Podium scheint für den Spanier möglich. Rea einsam auf Platz 11. Aegerter (15.) wieder in den Punkten. Öttl auf 19.



Runde 15: Petrucci und Iannone 3 sec vor Gardner und Bautista.



Runde 16: Alex Lowes stürzt auf Platz 7 liegend.



Runde 17: Razgatlioglu kontrolliert seinen Vorsprung von 7,2 sec. Rea (10.) unter Druck von Rinaldi (Ducati).



Runde 18: Locatelli und Gerloff kämpfen um Platz 7.



Runde 19: Petrucci (2.) hat sich etwas Luft vor Iannone verschafft. Bautista verleibt sich Platz 4 von Gardner ein.



Runde 20: Razgatlioglu schüttelt noch eine 1:31,999 min aus dem Ärmel. Bulega, Locatelli und Gerloff kämpfen um Platz 6. Aegerter auf Platz 14 und Öttl auf 18.



Runde 21: Bautista kann aus eigener Kraft nicht auf das Podium kommen. Gardner belegt sicher Platz 5. Aegerter schnappt sich Vierge und ist 13.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt vor Petrucci und Iannone.