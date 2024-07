Platz 3: Andrea Locatelli hat Durststrecke beendet

Als Dritter im zweiten Superbike-Lauf in Most konnte Andrea Locatelli überzeugen. Der Italiener hielt sich aus Scharmützeln der Anfangsphase heraus und zeigte mit seiner Yamaha eine gute Aufholjagd.

Nach einer langen Durststrecke konnte Andrea Locatelli am Sonntag in Most seinen dritten Podestplatz der Saison erobern. Im Superpole-Race wurde er Sechster und konnte drei Stunden später den Sprung auf Position 3 schaffen. Denn nachdem er das Samstags-Rennen als Siebter abgeschlossen hatte, konnte Locatelli gemeinsam mit den Yamaha-Technikern einige Modifikationen vornehmen.

«Wir haben das Verständnis für das Bike verbessert. Wenn ich nach meinem Gefühl gehe, haben wir am Hinterrad etwas gefunden. Wir hatten viel mehr Stabilität, insbesondere im Kurvenverhalten», antwortete der Italiener auf die Frage, ob er ein besseres Setting für die R1 finden konnte.

Das Superpole-Rennen beendete Locatelli auf Position 6. Wenige Stunden später konnte er die Scharmützel in der ersten Kurvenkombination überstehen, kämpfte sich Schritt für Schritt im Laufe des 22 Runden langen Rennens nach vorn und sicherte sich den dritten Platz. Es handelt sich nach zwei zweiten Plätten beim Superbike-Auftakt in Phillip Island um seine dritte Podestplatzierung in diesem Jahr. Insgesamt hat der Supersport-Weltmeister von 2020 schon 16 Top-3-Ergebnisse in der Superbike-WM auf Yamaha eingefahren.

Dass es im zweiten Rennen nur wegen der Ausfälle der Ducati-Piloten Alvaro Bautista und Danilo Petrucci Dritter wurde, lässt der Italiener nicht gelten. «Es waren für alle schwierige Bedingungen. Wir werden nie erfahren, ob die gestürzten Piloten gewesen wären. Petrucci wäre ein Kandidat für die Spitze gewesen. Aber: Ein Sonntag ist nicht wie ein Samstag», entgegnete der 28-Jährige.

Einen Eindruck der Kräfteverhältnisse erhält man mit einem Blick auf die Gesamtwertung. Nach dem Wochenende in Most herrscht Halbzeit im Rennkalender der Superbike-WM 2024. Andrea Locatelli liegt hier auf WM-Rang 5 mit 145 Punkten. Damit ist er bester Yamaha-Pilot. Auf Alex Lowes (Kawasaki, 179 Punkte) und Álvaro Bautista (Ducati, 199 Punkte) konnte er den Rückstand verkürzen. Nur theoretisch einholbar ist für Locatelli der WM-Führende Toprak Razgatlioglu, der bereits die 300-Punkte-Marke überschritten hat.