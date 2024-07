Most, Superpole-Race: Toprak siegte, Bautista stürzte

Im Superpole-Race der Superbike-WM 2024 in Most rang BMW-Star Toprak Razgatlioglu die Ducati-Werkspiloten nieder. Álvaro Bautista stürzte im Positionskampf mit seinem Teamkollegen. Jonathan Rea rettete sich auf Platz 9.

Nach Misano und Donington Park dominiert Toprak Razgatlioglu auch das Superbike-Meeting in Most. Nach dem Gewinn der Superpole und des ersten Laufs galt der BMW-Pilot auch als Favorit für das Superpole-Race über nur zehn Runden am Sonntagvormittag. Die Bezeichnung des Sprintrennens kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Lauf einfließt. Außerdem erhalten die Top-9 bis zu zwölf WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag.

Die Startaufstellung für den Sprint entspricht wiederum der Superpole. Neben dem schnellen Türken komplettierten Ducati-Privatier Andrea Iannone und Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes die erste Startreihe. Als bester Yamaha-Pilot startete Remy Gardner von Position 5, die beste Honda war die von Iker Lecuona auf dem 13. Platz. Für die deutschsprachigen Teilnehmer Dominique Aegerter und Philipp Öttl (beide Yamaha) blieb es bei den beschaulichen Positionen 17 und 20.

Bei Rennstart um 11:00 Uhr Ortszeit zeigte das Thermometer bereits 26 Grad Celsius und die Sonne brannte vom wolkenlosen Himmel. Weil das Layout in Most hohen Reifenverschleiß verursacht, sind beim sechsten Saisonmeeting nur die Standard-Rennreifen SC1 und SC0 verfügbar.

Razgatlioglu gewann den Start, wurde in der ersten Runde aber von Bulega und Bautista auf Platz 3 verwiesen. In Runde 3 machte der 28-Jährige ernst und holte sich die Führung zurück. Mit der schnellsten Rennrunde in 1:31,180 min holte sich der BMW-Pilot am Ende mit 3,8 sec Vorsprung souverän den Sieg.

Die Ducati-Werkspiloten machten derweil Platz 2 unter sich aus. Als Bautista zu Beginn der letzten Runde Bulega in Kurve 1 überholen wollte, musste beide in den Kies ausweichen. Während der Spanier stürzte, brachte der Italiener seine Ducati V4R dank eines komfortablen Vorsprungs auf Alex Lowes auf Platz 2 ins Ziel. Der Kawasaki-Pilot wurde mit nur 0,4 sec Rückstand Dritter.

Bester Privatier wurde Haudegen Danilo Petrucci als Vierter mit der Barni Ducati. Nur einen Wimpernschlag hinter dem früheren MotoGP-Piloten brachte Remy Gardner die beste Yamaha auf Platz 5 ins Ziel.

Jonathan Rea profitierte vom Bautista-Sturz und kreuzte so als Neunter die Ziellinie. Damit macht der Rekordweltmeister für den zweiten Lauf sechs Startpositionen gut!

Honda erreichte mit Xavi Vierge Platz 11.

Philipp Öttl (Yamaha) wurde mit 19 sec Rückstand 17. Dominique Aegerter (Yamaha) stürzte bereits in der ersten Runde und brachte sein Motorrad auf Platz 18 ins Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Bulega und Alex Lowes in die erste Kurve. Bautista Vierter, Rea auf 16. Vierge überrascht auf Platz 8. Aegerter und Öttl behaupten ihre Startpositionen.



Runde 1: Bulega und Bautista vor Razgatlioglu, dann Petrucci, Alex Lowes und Locatelli. Rea Elfter. Aegerter gestürzt, fährt aber weiter.



Runde 2: Die Top-3 eine Sekunde vor Lowes und Petrucci. Schnellste Runde Razgatlioglu in 1:31,561 min.



Runde 3: Razgatlioglu vorbei an Bautista auf Platz 2. Redding und Sam Lowes gestürzt.



Runde 4: Razgatlioglu in 1:31,298 min wieder Führender. Gardner als bester Yamaha-Pilot bereits 2,8 sec zurück. Rea Neunter. Öttl auf 18.



Runde 5: Razgatlioglu 0,3 sec vor Bulega. Schreckmoment für Bautista (3.) nach Hinterradrutscher. Van der Mark, Rea und Rinaldi kämpfen um Platz 9.



Runde 6: Alex Lowes sicher auf Platz 4. Gardner, Petrucci, Locatelli und Iannone kämpfen um Platz 5.



Runde 7: Razgatlioglu 0,8 sec vor Bulega und 1,3 sec vor Bautista. Vierge auf 13.



Runde 8: Bautista (3.) am Hinterrad seines Teamkollegen. Öttl (18.) mit Anschluss bis Platz 16.



Runde 9: Sturz Bautista! Petrucci vorbei an Gardner auf Platz 5.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt. Bulega Zweiter und Lowes Dritter – weil Bautista in Kurve 1 stürzte.