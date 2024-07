Toprak Razgatlioglu führt BMW in neue Dimensionen

Nach Misano und Donington Park hat Toprak Razgatlioglu auch in Most alle drei Rennen der Superbike-WM gewonnen. Der Heilsbringer von BMW sagt, dass er noch lang nicht genug hat.

Schnellster am Freitag, Streckenrekord im Qualifying, souveräne Siege in allen drei Läufen: Toprak Razgatlioglu ist seit dem 21. April (Rennen 2 in Assen) unbesiegt und hat jetzt zehnmal in Folge gewonnen. Seinen Vorsprung in der Gesamtwertung konnte der 27-Jährige in Nordböhmen auf 64 Punkte gegenüber Nicolo Bulega in die Höhe schrauben. Dessen Aruba-Ducati-Teamkollege, Weltmeister Alvaro Bautista, liegt nach Stürzen in beiden Sonntags-Rennen bereits 104 Punkte zurück.

Es war Topraks 51. Sieg in der Superbike-WM, sein zwölfter für BMW. Gewinnt er Lauf 1 in Portimao am 9. August, zieht er mit den Rekordhaltern Bautista und Jonathan Rea gleich, die elfmal in Folge gewannen. «Zwei brauche ich noch, dann gehört der Rekord mir», grinste Razgatlioglu.

Die Zielflagge sah der Türke nach seinem Sprint-Sieg im zweiten Hauptrennen am Sonntagnachmittag 3,2 sec vor dem erneut sehr starken Rookie Bulega, Toprak kontrollierte das Rennen. «Am Ende schaut keiner, wie weit ich vorne liege, sondern nur, wer gewonnen hat», erzählte er. «Deshalb fuhr ich langsamer und ruhiger und behielt meine Boxentafel im Auge. In der letzten Runde fuhr ich 1:32,6 min, nur um zu sehen, was möglich gewesen wäre – ich wollte es meinem Team zeigen. Davor fuhr ich die ganze Zeit nur 1:33,3 min. Weil ich nicht jede Runde pushte, gab es auch kein Problem mit dem Hinterreifen. Wir haben unglaubliche Arbeit geleistet, das war echtes Teamwork.»

«Das war ein erstaunliches Wochenende für mich, wir erleben ein grandioses Jahr», jubelte der WM-Führende. «Ich hoffe, dass wir in Portimao wieder gewinnen können. Letztes Jahr kämpfte ich dort gegen Alvaro und verlor den Sieg in der letzten Kurve. Dieses Jahr schaut es anders aus, einfach wird es deswegen aber nicht. Zwei Siege brauche ich noch für den Rekord, damit gebe ich mich aber nicht zufrieden. Wer weiß, vielleicht schaffe ich ja sogar 15 Siege in Folge.»

In der Auslaufrunde sorgte «El Turco» in Most ebenfalls für Unterhaltung, als er sich zu einer Partie Blackgammon niederließ.