Most, Lauf 2: Toprak-Triple – Bautista abgeräumt

58.474 Zuschauer sahen beim Superbike-Meeting in Most das Triple von Toprak Razgatlioglu

Für seinen dritten Sieg auf dem Autodrom Most musste sich BMW-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu anstrengen. Der Superbike-Leader verwies Nicolò Bulega (Ducati) und Andrea Locatelli (Yamaha) auf die Plätze.

Die Startaufstellung des zweiten Superbike-Laufs in Most hatte sich durch das Superpole-Race leicht geändert. Von der Pole startete zum dritten Mal Toprak Razgatlioglu (BMW), daneben Nicolò Bulega (Ducati) und Alex Lowes (Kawasaki). Weil sich Sam Lowes (Ducati) bei seinem Sturz im Sprint das linke Schlüsselbein brach, rückte Jonathan Rea auf Platz 8 nach vorn. Um einige Positionen zurück ging es dagegen für Álvaro Bautista (Ducati), der nach seinem Ausrutscher als Zehnter in den zweiten Lauf ging. Die Ausgangspositionen von Dominique Aegerter (16.) und Philipp Öttl (19.) waren weiterhin schlecht.

Bei Rennstart um 14 Uhr Ortszeit hatte die Hitze mit 32 Grad Celsius ihren Höhepunkt erreicht – der Asphalt hatte sich auf 51 Grad Celsius aufgeheizt. Keine Probleme mit den extremen Bedingungen hatte BMW-Star Toprak Razgatlioglu, der jedoch zunächst hinter Bulega auf Platz 2 ein sortieren musste. Derweil kegelten sich Bautista und Petrucci in Kurve 1 ins Aus.

In Runde 5 übernahm Razgatlioglu – ganz untypisch – im Kurvengeschlängel die Führung. Fortan setzte sich der BMW-Pilot mit kleinen Schritten vom Italiener ab, der bis Rennmitte den Speed des Türken mitgehen konnte. Dann wuchs der Vorsprung des WM-Leaders bis auf 4 sec an. Am Ende war der dritte Sieg von Razgatlioglu souverän und dominant herausgefahren, den der 28-Jährige mit einem langen Wheelie die gesamte Zielgerade herunter zelebrierte.

Platz 3 sicherte sich Yamaha-Pilot Andrea Locatelli, der dafür lange mit Remy Gardner (4.) und Michael van der Mark (5./BMW) kämpfen musste.

Einen respektablen sechsten Platz fuhr Jonathan Rea ein. Der 37-Jährige belegte zeitweise nur die 13. Position und fuhr das gesamte Rennen über eine solide Pace.

Zwei Long-Lap-Strafen wegen Frühstarts verhagelten Alex Lowes das Rennen – nur Platz 9 für den Engländer, der dennoch bester Kawasaki-Pilot wurde.

Deutlich verbessert präsentierten sich auch die Honda-Piloten im zweiten Lauf. Iker Lecuona und Xavi Vierge kämpften die meiste Zeit in den Top-8. Am Ende wurden die Spanier aber nicht belohnt. Lecuona verlor in der letzten Runde zwei Positionen und wurde Zehnter. Vierge erreichte nach einem Zwischenfall mit Axel Bassani (Kawasaki) Platz 11.

Dominique Aegerter verpasste als 16. die Punkteränge. Öttl gab das Rennen in aussichtsloser Position auf.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Razgatlioglu, Gardner und Lowes in die erste Kurve. Bautista Sechster, Rea Elfter. Aber schon in Kurve 1 stürzte Bautista nach einem Kontakt mit Petrucci.



Runde 1: Bulega, Razgatlioglu und Gardner mit Respektabstand. Van der Mark vor auf Platz 4. Aegerter auf Platz 12, Öttl auf 17.



Runde 2: Van der Mark ganz stark mit schnellster Runde in 1:32,100 min hinter Bulega und Razgatlioglu auf Platz 3! Lecuona Neunter. Aegerter und Rea kämpfen um Platz 12.



Runde 3: Bulega 0,2 sec vor Razgatlioglu und 0,5 sec vor van der Mark. Dann Gardner, Lowes und Locatelli.



Runde 4: Razgatlioglu (2.) macht Druck auf Bulega. Alex Lowes fabrizierte einen Frühstart und muss zwei Long-Lap absolvieren.



Runde 5: Toprak kassiert Platz 1 im Kurvengeschlängel. Gardner und Locatelli kämpfen um Platz 4, Redding und Lecuona um Platz 7.



Runde 6: Razgatlioglu 0,5 sec vor Bulega und 0,9 vor van der Mark. Lowes nur noch auf Platz 12.



Runde 7: Rea (11.) mit Anschluss bis Platz 7. Aegerter auf 13.



Runde 8: Rinaldi (6.) mit seinem seit Langem besten Rennen. Auch Honda ist auf den Plätzen 7 und 8 verbessert.



Runde 9: Razgatlioglu 0,9 sec vor Bulega. Van der Mark (3.) noch Dritter, aber Locatelli kommt näher. Rea vorbei an Redding auf Platz 9.



Runde 10: Rea (8.) am Hinterrad von Vierge und Lecuona. Aegerter auf 15, Öttl gibt das Rennen auf.



Runde 11: Bulega weiterhin 0,9 sec hinter Razgatlioglu.



Runde 12: Van der Mark nur noch 0,5 sec vor Locatelli.



Runde 13: Razgatlioglu jetzt 1,2 sec vor Bulega. Rea vorbei an Vierge auf Platz 8.



Runde 14: Locatelli schnappt sich Platz 3 von van der Mark. Lowes (12.) am Hinterrad seines Teamkollegen Axel Bassani.



Runde 15: Razgatlioglu 2 sec vor Bulega. Rinaldi (6.) wird langsamer und wird von Lecuona und Rea eingeholt. Lowes (11.) jetzt bester Kawasaki-Pilot.



Runde 16: Locatelli, van der Mark und Gardner weiter im Kampf um Platz 3. Rea (8.) am Hinterrad von Lecuona. Aegerter auf 16.



Runde 17: Razgatlioglu 2,4 sec vor Bulega. Rea hat Lecuona überholt und jagt nun Rinaldi (6.)



Runde 18: Locatelli (3.) hat sich von van der Mark abgesetzt. Der Niederländer hat Gardner im Nacken sitzen. Lowes hat sich, vorbei an Vierge, auf Platz 10 vorgearbeitet.



Runde 19: Rea (7.) kann aus eigener Kraft noch Platz 6 von Rinaldi erreichen.



Runde 20: Razgatlioglu führt um 2,8 sec. Gardner hat sich Platz 4 gesichert. Van der Mark Fünfter.



Runde 21: Razgatlioglu fährt mit einem Schlag um 0,6 sec schneller und führt um 3,6 sec. Rea Sechster!



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt vor Bulega und Locatelli. Rea mit seinem vielleicht besten Rennen mit Yamaha auf Platz 6. Aegerter auf 16. Bassani gestürzt.