Alvaro Bautista verkündet: «Ich will weiterfahren!»

Obwohl er am Sonntag in beiden Rennen stürzte, konnte der zweifache Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista dem Most-Wochenende viel Positives abgewinnen. «Jetzt liegt es an Ducati», sagt der 39-Jährige über seine Zukunft.

Alvaro Bautistas Sonntag ist schnell zusammengefasst: Im Sprintrennen verbremste er sich im Kampf um Platz 2 und fiel in der ersten Kurve im Kiesbett um. Im zweiten Hauptrennen wurde er in der ersten Kurve auf Platz 3 liegend von Danilo Petrucci abgeräumt.

Trotzdem war der Spanier guter Laune, als er sich am Nachmittag mit einer Handvoll Medienschaffender im kleinen Kreis zusammensetzte. «Mein Gefühl für das Motorrad war das ganze Jahr nie so gut wie hier», hielt er fest.

Um mit der Aussage nachzulegen, auf die Ducati sowie Bautista-Fans seit Monaten warten: «Ich will weitermachen!», hielt der 61-fache Laufsieger fest. «Wir sprechen mit Ducati, um den Vertrag zu erneuern. Es wäre nicht fair, wenn ich meine Karriere so beende, wie es gerade läuft. Ich muss das Motorradfahren wieder genießen. Nach diesem Wochenende sind einige Dinge klar, darauf können wir aufbauen. Ich habe meine Absicht mitgeteilt, meine erste Wahl ist, im gleichen Team zu bleiben. Das liegt aber nicht nur in meinen Händen, sondern auch in denen von Ducati.»

Seit Wochen ist bekannt, dass die finanziellen Vorstellungen von Bautista und denen des Aruba-Teams auseinandergehen. Die Ausgangslage hat sich geändert, seit der inzwischen 39-Jährige 2019 erstmals bei Ducati in der Superbike-WM andockte. «Damals fuhr ich mein erstes Jahr, jetzt bin ich zweifacher Weltmeister», hielt Alvaro fest. «Wenn mich Ducati möchte, dann müssen sie mir bieten, was ich verlange.»

Was passiert, wenn das Aruba-Team und Ducati das Angebot Bautistas nicht akzeptieren? «Battistella hat andere Optionen, das ist sicher», sagte Alvaro über seinen Manager. «Diese will ich aber nicht verraten. Wir haben einen Plan B.»



In der Superbike-WM sind sämtliche anderen Werksteams für 2025 besetzt.