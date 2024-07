Bonovo-Team fragt sich: Wie macht Razgatlioglu das?

Platz 8 von Garrett Gerloff im ersten Superbike-Rennen am Samstag war für das deutsche Team Bonovo BMW der Höhepunkt des Most-Wochenendes. In Anbetracht der Erfolge von Toprak Razgatlioglu ist das mager.

Die beiden feinen vierten Plätze von Scott Redding in England gaben dem Team Bonovo action ordentlich Rückenwind für die Veranstaltung in Most im Nordwesten von Tschechien. Doch während Toprak Razgatlioglu mit der BMW nach Misano und Donington Park erneut alle drei Rennen gewann und seinen zehnten Sieg infolge kassierte, mussten Redding und Teamkollege Garrett Gerloff deutlich kleinere Brötchen backen.

Gerloff sorgte als Achter im ersten Rennen am Samstag für die Bestleistung, am Sonntag wurde der Texaner zweimal Zwölfter.



Redding wurde im ersten Rennen enttäuschender 15., im Sprint vom gestürzten Sam Lowes (Marc VDS Ducati) abgeräumt und im zweiten Hauptrennen nach einer Long-lap-Strafe immerhin noch 13. Vier Punkte in Most sind seine dürftige Ausbeute.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Most © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Locatelli und Gardner © Gold & Goose Bulega und Razgatlioglu © Gold & Goose Van der Mark und Rea © Gold & Goose Lecuona und Vierge © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Bulega, Lowes © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Locatelli und Iannone © Gold & Goose Razgatlioglu und Bulega © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bulega, Razgatlioglu, Locatelli © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

«Nach Donington war das ein enttäuschendes Wochenende für uns», fasste Teammanager Michael Galinski zusammen. «Erst einmal gratulieren wir Toprak. Er hat es wirklich raus, wie man mit der BMW umgehen muss. Das haben wir irgendwie nicht ganz verstanden. Wir haben einiges versucht, doch bis auf ein paar Highlights in verschiedenen Trainings sind wir nicht so richtig vorwärtsgekommen. Wir haben Punkte geholt, aber wenn wir ehrlich sind, haben wir uns mehr erwünscht. Gerade in Most, wo wir immer ganz gut dagestanden haben und auch die BMW immer gut funktioniert hat, war es für uns enttäuschend. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, analysieren und nach vorne schauen.»

Teameigentümer Jürgen Röder stieß ins gleiche Horn: «Der achte Platz von Garrett war hervorragend, ein einstelliges Ergebnis. Wir dachten, dass es am Sonntag eine Fortsetzung oder eine ähnliche Form von Donington gibt, aber das hat sich leider nicht erfüllt. Wir haben am Ende des Tages nicht die Performance gezeigt, die wir eigentlich haben müssten. Platz 12 und 13, das ist nicht unser Anspruch. Der liegt etwas höher, in den Top-10. Jetzt hoffen wir, dass es in Portimao besser wird. Dort hat Garrett im letzten Jahr gut abgeschnitten. Aber letztes Jahr scheint heute kein Maßstab mehr zu sein. Das Team gibt alles, die Fahrer geben auch alles. Wir müssen nur schauen, dass wir Mann und Maschine zusammenbringen und sich daraus etwas Gutes ergibt.»

Während Razgatlioglu die Weltmeisterschaft mit 303 Punkten überlegen anführt, liegen Gerloff (50) und Redding (46) auf den Rängen 13 und 14. In der Konstrukteurs-WM hat BMW in Most die Führung übernommen und ist jetzt sieben Punkte vor Ducati.