Crash von Petrucci & Bautista: Kontroverse Meinungen 21.07.2024 - 21:20 Von Ivo Schützbach

© Seidenglanz Alvaro Bautista (1) hatte keine Chance, als er von Petrucci getroffen wurde

Für die beiden Ducati-Piloten Danilo Petrucci und Alvaro Bautista war das zweite Hauptrennen der Superbike-WM in Most (Brüx) bereits in der ersten Kurve beendet. Wahrgenommen haben sie den Vorfall unterschiedlich.