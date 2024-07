RoC: Andrea Iannone ein würdiger Vertreter der SBK-WM

Andrea Iannone im Race of Champion 2024

Zu den Fahrern, die beim Race of Champions im Rahmen der World Ducati Week 2024 besonders engagiert waren, zählte ganz sicher Andrea Iannone. Der Go-Eleven-Pilot war das Aushängeschild der Superbike-WM.

Das Race of Champions ist ein Kräftemessen der besten Ducati-Piloten aus MotoGP und Superbike-WM sowie nationalen Superbike-Serien, das im Rahmen der Word Ducati Week auf dem Misano World Circuit durchgeführt wird. Am vergangenen Wochenende fand die diesjährige Veranstaltung statt. Gefahren wurde mit der frisch enthüllten Panigale V4S im Design des Teams, für das der jeweilige Pilot in seiner angestammten Meisterschaft fährt.

Ein auffälliger Punkt auf der Rennstrecke war das knallgelbe Motorrad von Andrea Iannone. Herausragend auch die Performance des Go-Eleven-Piloten. Im Qualifying holte sich der 34-Jährige die Pole-Position, im Rennen den zweiten Platz.

«Gigi hat gesagt, wenn du nicht die Pole holst, bekommst du nächstes Jahr kein Motorrad», verriet Iannone die sicher nicht ernst gemeinte Motivationsansprache des Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna. «Dieses Bike läuft hervorragend! Ich habe mich rasch damit zurechtgefunden und auch die Sitzposition passte gut. Es ist immer interessant, sich zu messen – auch zu schauen, was die Jungs anders machen. Ich hatte Spaß im Qualifying und auch im Rennen. Es war mir eine Ehre, mit den besten Fahrern der Welt die Strecke zu teilen.»

Das Rennen wurde von MotoGP-Champion Pecco Bagnaia gewonnen. Iannone war somit bester Teilnehmer der Superbike-Fraktion. Nicolò Bulega (Aruba.it) stürzte nach einem Kontakt mit Marc Márquez auf Position 3 liegend. Michael Rinaldi (Motocorsa) wurde Sechster, Álvaro Bautista (Aruba.it) und Danilo Petrucci (Barni Racing) Zwölfter und Dreizehnter. Gerade beim großen Rückstand der beiden letztgenannten lässt sich erahnen, dass nicht jeder Fahrer für diese Spaß-Veranstaltung volles Risiko eingegangen ist.