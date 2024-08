Kawasaki wertet Puccetti-Team auf – Fahrer steht fest

Der japanische Hersteller Kawasaki hat seine Pläne für die Superbike-WM 2025 verlautbart: Uns bleibt eine Werks-ZX-10RR erhalten, das Team von Manuel Puccetti kümmert sich um den Auftritt.

Am 24. Juli berichtete SPEEDWEEK.com exklusiv, dass 2025 der Texaner Garrett Gerloff eine Kawasaki ZX-10RR im Team von Manuel Puccetti pilotieren wird, jetzt hat der japanische Hersteller seine Pläne öffentlich gemacht.

Schon vorher war bekannt, dass die spanische Provec-Truppe, verantwortlich für das derzeitige Kawasaki-Werksteam, 2025 unter der Flagge von Bimota starten wird. Kawasaki ist mit 49,9 Prozent am italienischen Kleinserienhersteller beteiligt und wird die Teilnahme an der Superbike-WM dazu nutzen, die Marke weltweit ins Schaufenster zu stellen. Offizieller Teamname: Bimota by Kawasaki Racing.

Fest stand auch, dass das Puccetti-Team mit Kawasaki weitermachen wird. Unklar war, ob mit einem oder zwei Fahrern und mit welcher Unterstützung aus Japan.

Jetzt teilte Kawasaki mit: «Als integraler Bestandteil der fortlaufenden globalen Ninja-Marketing- und Bekanntheitsstrategie wird Puccetti Racing in der nächsten Saison für die Fortsetzung der Ninja-Präsenz von Kawasaki in der Superbike-WM mit dem renn- und meisterschaftsfähigen Ninja-ZX-10RR-Paket verantwortlich sein. Der Einsatz der Ninja ZX-10RR stellt für Kawasaki Puccetti Racing im Jahr 2025 einen Meilenstein dar. Die italienische Mannschaft wird mit einer Ninja in der Startaufstellung das offizielle Team sein.»

Shigemi Tanaka, General Manager Marketing & Sales Division von Kawasaki Motors, nennt die Gründe für die neue Strategie: «Manuel verfügt über eine einzigartige Kombination aus Erfahrung, Leistung und Enthusiasmus, und seine Erfolgsbilanz ist ein Beweis für seine Hartnäckigkeit und Professionalität. Das Kawasaki Puccetti Racing Team arbeitet bereits in der laufenden Meisterschaft eng mit KRT zusammen, sodass die Kommunikationskanäle zu Superbike-WM-Themen fest etabliert sind. Für Kawasaki ist es wichtig, in der Superbike-WM mit unserer Marke Ninja präsent zu sein. Mit unserer Unterstützung für Kawasaki Puccetti, und durch die leihweise Überlassung unserer werkseigenen Ninja ZX-10RR, können wir öffentlich unsere Wertschätzung für Kawasaki Puccetti Racing zeigen und sind zuversichtlich, dass die Marke Ninja auch weiterhin eine wichtige Rolle im SBK-Paddock spielen wird.»

Als Fahrer wurde wie berichtet der Texaner Garrett Gerloff verpflichtet. Der 28-Jährige, derzeit WM-13., verfügt über hohen Speed und viel Talent, Höchstleistungen kann er aber nur abrufen, wenn bei ihm maschinell und mental alles 100-prozentig passt. In 146 Superbike-Rennen schaffte er es sechsmal aufs Podium, jeweils mit Yamaha.

Puccetti Kawasaki hat in der Superbike-WM mit Toprak Razgatlioglu in den Jahren 2018 und 2019 insgesamt 14 Podestplätze erobert, darunter zwei Siege. Hinzu kommt ein zweiter Platz von Leon Haslam 2017 in Donington Park.