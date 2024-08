Toprak Razgatlioglu: Die BMW gab zweimal Rauchzeichen

Superbike-WM-Leader Toprak Razgatlioglu musste auf die letzten acht Minuten des zweiten freien Trainings in Portimao verzichten, trotzdem beendete der Türke den Freitag auf dem dritten Platz.

Bereits im ersten freien Training gab Toprak Razgatlioglus BMW M1000RR Rauchzeichen, acht Minuten vor Schluss des FP2 war es wieder so weit. Der WM-Leader verbrachte deshalb die entscheidende Phase in der Box und war neben Philipp Öttl der Einzige, der seine Zeit gegenüber der ersten Session nicht verbessern konnte. Trotzdem beendete Toprak den Freitag auf Platz 3, überschaubare 0,102 sec hinter dem Schnellsten Danilo Petrucci (Barni Ducati).

«Es war zweimal das gleiche Problem», erzählte Toprak, ohne zu verraten, was der Auslöser für den blauen Rauch war. «Ich konnte langsam an die Box zurückfahren, das Team arbeitet daran herauszufinden, was da los war. Am Morgen wechselten sie die Airbox und ich konnte weiterfahren, dann trat das Problem aber erneut auf. Ich kam nicht viel zum Fahren, allgemein gesprochen ist aber alles gut. Alle liegen eng beisammen, ich hoffe, dass wir am Samstag stärker sind. Was ich brauche, ist mehr Streckenzeit.»

Die Gegner sind sich einig, dass Razgatlioglu deutlich stärker ist, als der dritte Platz suggeriert. «Toprak ist uns allen einen Schritt voraus», glaubt Petrucci.

Der Weltmeister von 2021 kann in Portimao Geschichte schreiben: Er hat bislang zehn Rennen in Folge gewonnen, ein weiterer Sieg bringt ihn auf die Rekordmarke 11 von Jonathan Rea und Alvaro Bautista. Gewinnt Razgatlioglu auch den Sprint am Sonntag, ist er die alleinige Nummer 1.