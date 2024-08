Garrett Gerloff (BMW): Um eine Tonnenlast erleichtert

Nicht nur Sieger Toprak Razgatlioglu zeigte im ersten Superbike-Rennen in Portimao eine starke Leistung, auch seine BMW-Kollegen Garrett Gerloff (4.) und Michael van der Mark (6.) mischten vorne mit.

Zu Saisonbeginn konnte ausschließlich Toprak Razgatlioglu auf der BMW verblüffende Leistungen zeigen und ab Misano dominieren. Nach und nach kommen auch seine Markenkollegen immer besser in Schwung.

Zwar hat es außer Toprak, der in Portimao seinen elften Sieg in Folge einfuhr, noch kein anderer BMW-Fahrer in dieser Saison aufs Podium geschafft, aber sie kommen ihm näher. ROKiT-Teamkollege Michael van der Mark fuhr zeitweise auf Platz 3 und sah die Zielflagge in Portugal als Sechster. Garrett Gerloff aus dem deutschen Bonovo-Team wurde Vierter und sorgte für sein bestes Resultat seit Portimao im Vorjahr. Scott Redding (Ausfall) war bei seinem Heimrennen in Donington bereits zweimal Vierter.

«Es ist so schön, endlich ein Ergebnis zu haben, das nahe an dem ist, was wir erreichen können», fiel Gerloff eine Tonnenlast von den Schultern. «Von dem Moment an, als ich im FP1 auf das Motorrad gestiegen bin, fühlte sich alles leicht an. Wir mussten nichts ändern, ich sagte meinen Jungs, dass sie ja nichts anrühren sollen. Wenn alles funktioniert, ist es um so viel schöner. Man muss sich nicht anstrengen, alles fällt einem leicht. Das Rennen war großartig. Wir waren eine Gruppe von zehn Leuten, und zu Beginn des Rennens habe ich versucht, meine Position zu finden. Auf dieser Strecke machen sich meine Stärken bemerkbar, also habe ich mein Bestes gegeben und mich langsam nach vorne gearbeitet. Ich glaube, es waren noch sechs Runden, als ich hinter Mickey lag. Ich habe das Podium gerochen, also habe ich alles gegeben, und es ist so schön, sich so nah dran zu fühlen.»

«Ich hatte zusammen mit Toprak eine gute Superpole, und es war wirklich klasse, in der zweiten Startreihe zu stehen», erzählte van der Mark. «Mein Start war ganz okay, und es ist mir gelungen, in der Führungsgruppe mitzukämpfen, wo ich ein paar schöne Duelle hatte. Aber leider habe ich am Ende den Anschluss an die Gruppe verloren. Zudem hatte ich dann ein paar Schwierigkeiten mit dem Bike und damit, wie ich es gefahren bin. Am Ende haben mich Garrett und Lowes überholt. In den letzten Runden habe ich ein bisschen Pace zurückgewonnen, aber jetzt müssen wir für Samstag für die gesamte Renndistanz noch ein bisschen mehr Pace finden, und das gesamte Rennen über ums Podium kämpfen.»